همایش ملی توسعه زیستبوم تبیینی بانوان در رامسر
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رویداد ملی «رهبانو» با هدف هماندیشی و تبادل نظر شوراهای راهبری بانوان در راستای توسعه زیستبوم تبیینی تبلیغی بانوان استانها و به همت مرکز راهبری و همآهنگی بانوان و با حضور حجتالاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بابرپایی آیین افتتاحیه در اردوگاه کشوری شهدای هفتم تیر بسیج رامسر آغاز به کار کرد و تا ۲۳ شهریورماه ادامه دارد.
مدیر مرکز راهبری و هم آهنگی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: این رویداد با حضور ۴۰۰ نفر از بانوان فعال و تأثیرگذار در حوزههای فرهنگی و اجتماعی از سراسر کشور با شعار رویداد، راهبری، مادری، بانوان پیشرفته در عرصه جهاد تبیین برگزار میشود و هدف اصلی آن هماندیشی، تبادل نظر و ارتقای سطح همکاریها میان شوراهای راهبری بانوان در راستای توسعه زیستبوم تبیینی تبلیغی زنان قرار داده است.
سارا طالبی افزود: در این همایش، که به عنوان یک رویداد استراتژیک در حوزه مسائل زنان شناخته میشود، نمایندگانی از بنیاد هدایت، بنیاد نوجوان، سازمان دارالقرآن، اداره تبلیغ، منتخبان شورای هیئات بانوان سازمان تبلیغات و فعالان شاخص در حوزههای حجاب و جمعیت حضور خواهند داشت.
وی تاکید کرد: این گردهمایی فرصتی برای بانوان فعال در سراسر کشور است تا ضمن به اشتراکگذاری تجارب خود، چالشها و فرصتهای پیشروی زنان در عرصههای فرهنگی و اجتماعی را مورد بحث و بررسی قرار دهند.
عباس احمدی و گزارشی از این همایش: