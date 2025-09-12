همایش ملی توسعه زیست‌بوم تبیینی بانوان در رامسر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رویداد ملی «ره‌بانو» با هدف هم‌اندیشی و تبادل نظر شورا‌های راهبری بانوان در راستای توسعه زیست‌بوم تبیینی تبلیغی بانوان استان‌ها و به همت مرکز راهبری و هم‌آهنگی بانوان و با حضور حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بابرپایی آیین افتتاحیه در اردوگاه کشوری شهدای هفتم تیر بسیج رامسر آغاز به کار کرد و تا ۲۳ شهریورماه ادامه دارد.

مدیر مرکز راهبری و هم آهنگی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: این رویداد با حضور ۴۰۰ نفر از بانوان فعال و تأثیرگذار در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی از سراسر کشور با شعار رویداد، راهبری، مادری، بانوان پیشرفته در عرصه جهاد تبیین برگزار می‌شود و هدف اصلی آن هم‌اندیشی، تبادل نظر و ارتقای سطح همکاری‌ها میان شورا‌های راهبری بانوان در راستای توسعه زیست‌بوم تبیینی تبلیغی زنان قرار داده است.

سارا طالبی افزود: در این همایش، که به عنوان یک رویداد استراتژیک در حوزه مسائل زنان شناخته می‌شود، نمایندگانی از بنیاد هدایت، بنیاد نوجوان، سازمان دارالقرآن، اداره تبلیغ، منتخبان شورای هیئات بانوان سازمان تبلیغات و فعالان شاخص در حوزه‌های حجاب و جمعیت حضور خواهند داشت.

وی تاکید کرد: این گردهمایی فرصتی برای بانوان فعال در سراسر کشور است تا ضمن به اشتراک‌گذاری تجارب خود، چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی زنان در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

عباس احمدی و گزارشی از این همایش: