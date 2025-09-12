مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان البرز گفت: امدادگران تیم کوهستان کوهنورد سقوط کرده به عمق ۳۰ متری درهای در محدوده حصار شهرستان کرج را نجات دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، محمدباقر خلفی گفت: این حادثه جمعه ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ رخ داد که کوهنوردی به درهای به عمق ۳۰ متری سقوط کرده است، بلافاصله امدادگران پایگاه کوهستان به محل حادثه اعزام شدند.
محمدباقر خلفی افزود: نجاتگران پس از حضور در محل حادثه در محدوده خط ۳ حصار و دسترسی به مصدوم، وی را که دچار تروماهای متعدد شده بود؛ پس از تثبیت و بسکت کردن و حمل حدود ۲ کیلومتر در مسیر کوهستان به محل امن انتقال و جهت ادامه روند درمان تحویل عوامل اورژانس مستقر در محل دادند و عملیات پس از دو ساعت پایان یافت.