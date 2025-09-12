به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، محمدباقر خلفی گفت: این حادثه جمعه ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ رخ داد که کوهنوردی به دره‌ای به عمق ۳۰ متری سقوط کرده است، بلافاصله امدادگران پایگاه کوهستان به محل حادثه اعزام شدند.

محمدباقر خلفی افزود: نجاتگران پس از حضور در محل حادثه در محدوده خط ۳ حصار و دسترسی به مصدوم، وی را که دچار تروما‌های متعدد شده بود؛ پس از تثبیت و بسکت کردن و حمل حدود ۲ کیلومتر در مسیر کوهستان به محل امن انتقال و جهت ادامه روند درمان تحویل عوامل اورژانس مستقر در محل دادند و عملیات پس از دو ساعت پایان یافت.