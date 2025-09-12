کسری طاهری جوان کهگیلویه و بویراحمدی با به ثمر رساندن ۵ گل، عنوان آقای گل مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا جوانان ۲۰۲۶ را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ،‌ کسری طاهری، ستاره جوان کهگیلویه و بویراحمدی تیم ملی فوتبال ایران، با به ثمر رساندن ۵ گل، عنوان آقای گل مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا جوانان ۲۰۲۶ را از آن خود کرد و نام خود و شهرش را در تاریخ فوتبال آسیا جاودانه ساخت.

در پی این افتخارآفرینی سرهنگ سید صادق دانش رئیس سازمان بسیج ورزشکاران سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد پیامی صادر نمودند.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ورزشکاربسیجی هم استانی کسری طاهری، بازیکن تیم ملی امید ایران

سلام علیکم

خداوند سبحان را شاکریم که در سایه عنایت باری تعالی و همت و عزم راسخِ حضرتعالی ورزشکارمستعد هم استانی درکسب آقای گلی مقدماتی جام ملت های زیر 23سال آسیا (امید)بار دیگر موجب شد تا برگ زرین دیگری بر افتخارات ورزش استان کهگیلویه وبویراحمد در سطح ملی افزوده شده و به نمایندگی از ورزش استان در عرصه های آسیایی و جهانی بدرخشید.

درخشش کسری عزیز بار دیگر نشان داد که جامعه ورزش استان سرشار از استعدادهای ناب است و توجه و نگاه ویژه مجموعه مدیریت استانی و کشوری را به این موضوع میطلبد.

این موفقیت ارزشمند را به مردم فهیم الخصوص وجامعه ورزش استان و خانواده محترمشان صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیقات روزافزون جوانان و ورزشکاران شایسته این مرز و بوم را از خداوند منان آرزومندیم.

سرهنگ پاسدار سید صادق دانش

رئیس سازمان بسیج ورزشکاران