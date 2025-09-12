سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری پیش از بازی فردا با فولاد گفت: بعد از بازی با سپاهان فیفادی به وجود آمد و ما از این فرصت استفاده کردیم



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، وحید هاشمیان، سرمربی پرسپولیس امروز (جمعه) در نشست خبری پیش از بازی فردا با فولاد در هفته سوم لیگ برتر فوتبال با اشاره به اینکه پس از بازی با سپاهان فیفادی به وجود آمد و ما از این فرصت استفاده کردیم، گفت: به خاطر اردو‌ها و همین‌طور بازی‌های سنگینی که داشتیم چند روز به بچه‌ها استراحت دادیم و بعد از آن تمرینات‌مان را دوباره آغاز کردیم. هدف‌مان این بود که مرور کار‌های تاکتیکی‌مان را پیگیری کنیم.

وی یادآور شد: همین‌طور فرصتی بود تا جوانان تیم‌های پایه و امید را به تیم اضافه و از آنها استفاده کنیم تا با ما تمرین کنند. چهار بازیکن در تیم ملی، دو بازیکن در تیم امید و دو بازیکن خارجی هم داشتیم که در این مدت در تمرینات ما غایب بودند.

هاشمیان افزود: البته این خاصیت فیفادی است که بازیکنان ملی از تمرینات جدا می‌شوند. هدف پرسپولیس در ابتدا موفقیت خودش و در کنار آن آماده کردن بازیکنان خوب برای موفقیت تیم ملی است. رابطه خوب بین باشگاه‌ها و تیم‌های ملی باید دوطرفه باشد. محمد خدابنده‌لو در تیم ملی مصدوم شد و پزشکان تیم با پزشکان تیم ملی تماس گرفتند و این بازیکن سریع به تیم برگشت.

وی با اشاره به مصدومیت یکی دیگر از بازیکنان پرسپولیس در اردو تیم امید، گفت: سهیل صحرایی هم در تیم امید آسیب دید، البته این بازیکن از همان ابتدا مشخص بود که به بازی‌ها نمی‌رسد. مشکلی که وجود داشت این بود که در ۶۶ روزی که بعد از آسیب‌دیدگی فرصت داشت، هیچ MRI از او گرفته نشده بود.‌ای کاش از صحرایی بعد از آسیب‌دیدگی MRI می‌گرفتند و یا اگر امکانش نبود به اردوی ما می‌فرستادند تا ما این کار انجام بدهیم.

سرمربی پرسپولیس در ادامه با اشاره به بازی فردا با فولاد، گفت: فولاد تیم بسیار خوبی است مربی خوبی به نام گل‌محمدی در اختیار دارد، مربی که برای پرسپولیس بسیار زحمت کشیده است. فردا تیم ما آماده است که یک بازی بسیار خوب، پرنشاط و قدرتمندی را انجام دهد.

وی افزود: امیدوار هستیم که ورزشگاه آزادی به‌زودی درست شود و تیم ما در آنجا بازی کند و احساس انجام بازی خانگی را داشته باشیم. برای تماشاگران هم حضور در ورزشگاه آزادی راحت‌تر است. برتری هر تیمی این است که بتواند در ورزشگاه خانگی خودش بازی کند که متاسفانه تیم ما و چند تیم دیگر از این مزیت استفاده نمی‌کند.

هاشمیان درباره استفاده از یعقوب براجعه نیز اظهار داشت: او بازیکن بسیار خوبی است و پتانسیل بسیار بالایی دارد و به نظرم اگر روی خودش کار و تلاش کند می‌تواند سال‌های بسیار خوبی را در فوتبال ایران داشته باشد. فوتبال مثل خانواده است و بعضی وقت‌ها یک اتفاقاتی می‌افتد و ما باید مشکلات را داخل خانواده حل کنیم. هدف من در فوتبال این است که نظم و انضباط و احترام را رعایت کنیم.

وی تاکید کرد: بعضی مواقع باید از جوانان‌مان حمایت کنیم، چون اگر این کار را نکنیم ممکن است اتفاقات بدتری بیافتد و ما مرز بین برخورد و کمک کردن را می‌دانیم و هر زمان لازم باشد از این دو مقوله برای پیشرفت یک بازیکن و تیم استفاده می‌کنیم. بالاترین چیز برای ما موفقیت تیم است و با ایجاد نظم و انضباط این اتفاق می‌افتد.

سرمربی پرسپولیس درباره غایبان این تیم در بازی با فولاد گفت: سهیل صحرایی و محمد خدابنده‌لو را نداریم، چون در تیم ملی مصدوم شدند. به نظرم زمان برگزاری مسابقات کافا همزمان شد با زمانی که تیم‌های ما بدنسازی‌های پرفشاری را پشت سر گذاشتند و تیم‌ها در دو بازی ابتدایی سنگین بودند. فکر می‌کنم وضعیت بدنی بازیکنان و اینکه آنها در این زمان تحت فشار تمرینات سنگین بودند در اردوی تیم ملی در مسابقات کافا نمایان شد.

وی یادآور شد: هر تیم و باشگاهی می‌تواند بنابر سیاستی که دارد، عمل کند. به نظر من پرسپولیس با توجه به اینکه من حضور نداشتم خریدهایش را خیلی خوب و زود شروع کرد بازیکنانی مانند بیفوما، شکاری، کاظمیان، فخریان و صادقی را جذب کرد و بعد از آمدن من هم سعی کردیم با آنالیز دقیق بازیکن جذب کنیم. ما مربیانی نیستیم که تحت تأثیر هیجانات قرار بگیریم.

هاشمیان خاطرنشان کرد: بازیکنان بسیار بزرگی که نمی‌توانم اسم آنها را بیاورم، تمایل دارند و پیام دادند که به پرسپولیس بیایند، اما برای ما نام بازیکن مهم نیست بلکه کیفیت فنی اهمیت دارد. ابتدا باید از داشته‌های خودمان مانند سهیل صحرایی، یعقوب براجعه، علیرضا عنایت‌زاده و صادقی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: طبیعی است که در یکسری پست‌ها نیاز داریم و سعی می‌کنیم از تمام بازیکنانی که داریم استفاده کنیم. هر زمان بازیکنی به لحاظ فنی و اخلاقی به تیم ما بخورد حتماً با او مذاکره می‌کنیم. مذاکره ما هم حتماً دوطرفه است و اینطور نیست که یک طرف بخواهد و توافق صورت بگیرد. ما مسابقه کیفیت داریم و نه مسابقه‌ای برای گرفتن بازیکن با هیچ‌کس. هر وقت نیاز شد و بازیکن باکیفیت خوب بود قطعا باشگاه جذب می‌کند و بعد خبر آن به صورت رسمی منتشر می‌شود.

دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان از هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور فردا (شنبه) از ساعت ۱۹ در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد.