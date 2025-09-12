به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان آتش‌ نشانی شهرداری مشهد گفت: در جریان حادثه دلخراش آتش‌ سوزی کارگاه مبل‌ سازی در بزرگراه بابانظر، یکی از آتش‌ نشانان فداکار شهر مشهد، آقای رضا فخریان معاون ایستگاه شماره ۱۸ آتش‌ نشانی، در عملیات اطفای حریق دچار حادثه شد و جان باخت.

آتشپاد حمیدرضا کافی افزود: با تلاش نفس‌گیر همکارانش، پیکر بی‌جان این آتش نشان شهید از زیرزمین محل حادثه بیرون آورده و تحویل اورژانس شد.

وی ادامه داد: جامعه بزرگ آتش‌ نشانان کشور و مشهد، عروج شهادت گونه این قهرمان بی‌ ادعا را به خانواده محترم ایشان و خانواده بزرگ آتش‌ نشانی تسلیت می‌ گوید.