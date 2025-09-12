پخش زنده
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسانجنوبی از برگزاری جشن عاطفهها در محل میعادگاه های نمازجمعه این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، عرب گفت: این جشن با هدف کمک به تأمین مایحتاج تحصیلی به بیش از ۱۹ هزار دانشآموز زیرپوشش این نهاد در آستانه سال تحصیلی جدید برگزار میشود.
به گفته وی بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، جشن عاطفهها تا پایان مهر ادامه دارد و دفاتر ۲۱ گانه این نهاد و ۱۴۴ مرکز نیکوکاری استان آماده دریافت کمکهای مردمی هستند و از همه خیران و نیکوکاران دعوت میشود تا در این امر خداپسندانه مشارکت کنند.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسانجنوبی افزود: پایگاههای جمعآوری کمکهای مردمی در میادین و معابر اصلی شهر و همچنین میعادگاههای نماز جمعه مستقر شدند تا زمینه مشارکت گسترده مردم فراهم شود.
وی گفت: در هفته نخست سال تحصیلی نیز، زنگ جشن عاطفهها در مدارس استان به صدا در خواهد آمد.
عرب افزود: شهروندان و خیران میتوانند برای مشارکت در این اقدام خداپسندانه مبالغ نقدی خود را از طریق کد دستوری #۱*۰۵۶*۸۸۷۷* ویا با ارسال عدد ۵ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۵۶ ودریافت لینک جشن عاطفهها در این طرح ملی شرکت کنند.
مردم سخاوتمند خراسان جنوبی پارسال ۱۰ میلیارد تومان در جشن عاطفهها به دانش آموزان کمک کردند.