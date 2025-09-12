عملیات اصلاح و بازسازی خط اصلی انتقال فاضلاب خیابان لاله جنوبی به نیمه رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر آبفای منطقه ۴ شهر اصفهان گفت: در پی گرفتگی و ریزش کلکتور فاضلاب شمال اصفهان در خیابان لاله جنوبی، خاکبرداری این خیابان از شامگاه ۱۷ شهریور آغاز و به دلیل عمق ۱۰ متری حفاری و انباشت حجم زیادی از فاضلاب، اجرای این عملیات پیچیده و طولانی شد.

مهدی قاسمی افزود: با مشاهده خط لوله و تخلیه فاضلاب انباشته شده، بلافاصله مرحله خارج کردن لوله‌های فرسوده و جایگزینی آن با لوله‌های جدید از بامداد امروز جمعه ۲۱ شهریور آغاز شد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امشب ادامه یابد.

وی ادامه داد: این کلکتور با قدمت بیش از ۳۵ سال از جنس بتون و با قطر ۱۶۰۰ میلیمتر است که در عمق ۱۰ متری زمین اجرا شده و بیش از ۳۰ درصد حجم فاضلاب مناطق شمالی شهر اصفهان را به تصفیه خانه فاضلاب شمال در شهر حبیب‌آباد منتقل می‌کند.

مدیر آبفای منطقه ۴ شهر اصفهان با اشاره به اینکه لوله‌های پلی‌اتیلن جایگزین لوله‌های فرسوده بتونی می‌شوند افزود: در صورتی که کار جایگزینی لوله‌ها تا اواخر امشب به پایان برسد، باند غربی خیابان لاله جنوبی از سمت میدان لاله به میدان قدس، فردا بازگشایی می‌شود.

قاسمی گفت: باند شرقی این خیابان تا زمان پرسازی و ترمیم آسفالت خیابان همچنان مسدود است و شهروندان برای رسیدن به میدان لاله باید همچنان از مسیر‌های جایگزین استفاده کنند.