زمان قرعهکشی فوتبال جام ملتهای کمتر از ۲۳ سال آسیا که قرار است در کشور عربستان برگزار شود، اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، قرعهکشی مرحله نهایی فوتبال جام ملتهای کمتر از ۲۳ سال آسیا دوم اکتبر سال میلادی جاری (۱۰ مهر ماه) در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در کشور مالزی برگزار خواهد شد.
سیدبندی تیمها با توجه به مقام آنها در سه دوره قبلی ۲۰۲۴ قطر، ۲۰۲۲ ازبکستان و ۲۰۲۰ تایلند انجام شده و بر این اساس تیم فوتبال امید ایران در سید سوم قرار گرفته است.
۱۶ تیم برتر طبق اصل سیدبندی و تخصیص گلدانها به گلدانهای مختلف تقسیم میشوند. کشور میزبان عربستان سعودی، با یک توپ رنگی متفاوت در گلدان یک مشخص خواهد شد.
تیم امید ایران در مرحله مقدماتی با شکست تیمهای هنگکنگ، گوام و امارات جواز حضور در این رقابتها را به دست آورد.
جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا از ۱۷ دی تا ۵ بهمن ماه در کشور عربستان برگزار خواهد شد.