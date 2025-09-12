به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت‌الاسلام‌جلالی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته چهاربرج با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به قطر، اظهار کرد: حمله رژیم صهیونیستی به قطر در نُهُم سپتامبر ۲۰۲۵ یکی از رویداد‌های مهم و بی‌سابقه در منطقه غرب آسیا است که به نظر می‌رسد پیامد‌های گسترده‌ای در ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی و بین‌المللی به دنبال داشت.

امام‌جمعه چهاربرج افزود: این حمله که با هدف ترور رهبران حماس در دوحه (پایتخت قطر) انجام شد، نه‌تنها نقض آشکار حاکمیت ملی قطر محسوب می‌شود، بلکه درس‌ها و عبرت‌های مهمی برای کشور‌های منطقه و جامعه جهانی به همراه دارد.

وی به عبرت‌های کلیدی از حمله رژیم صهیونیستی به قطر اشاره کرد و گفت: عدم اتکا به امنیت مبتنی بر قدرت‌های خارجی، ماهیت غیر قابل پیش‌بینی و تهاجمی رژیم صهیونی، ضرورت اتحاد و همبستگی منطقه‌ای، نقش دیپلماسی و میانجی‌گری در معرض تهدید، تأثیر بر افکار عمومی و مشروعیت بین‌المللی و ضرورت تقویت توان دفاعی مستقل از جمله عبرت‌های این اتفاق بود.

جلالی با اشاره به اینکه شبه‌جزیره قطر، میزبان العدید بزرگ‌ترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه بود، اما این حضور نتوانست از حمله رژیم جلوگیری کند، تصریح کرد: این موضوع نشان می‌دهد که اتکای صرف به قدرت‌های خارجی برای تأمین امنیت، خطرناک و غیر قابل اعتماد است و حتی متحدان نزدیک آمریکا نیز ممکن است در معرض تهدید قرار گیرند.

امام‌جمعه چهاربرج با بیان اینکه این رژیم خبیث، به کشوری حمله کرد که با آن روابط غیررسمی داشت و حتی در مواردی به‌عنوان میانجی عمل می‌کرد، افزود: این نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی به هیچ یک از توافقات قبلی پایبند نبوده و صهیونیست‌ها هیچ خط قرمزی در برابر هیچ کشوری نمی‌شناسد و حتی متحدان آمریکا نیز از تهاجم آن در امان نیستند.

وی اتحاد و همبستگی منطقه‌ای را یک ضرورت مهم در این شرایط عنوان و اظهار کرد: اختلافات میان کشور‌های منطقه و عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونی، نه‌تنها امنیت آنها را تأمین نکرد، بلکه موجب گستاخی بیشتر این رژیم شد و این بار دیگر نشان داد که اتحاد میان کشور‌های اسلامی و عربی تنها راه مقابله با تهدیدات رژیم صهیونی است.

جلالی تصریح کرد: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب، بار‌ها و بار‌ها به این کشور‌ها توصیه فرمودند که اختلافات خانمان‌سوز را کنار بگذارید و در مقابل رژیم جنایت‌کار متحد شوید.

امام‌جمعه چهاربرج با بیان اینکه رژیم صهیونی به هیچ یک از سازوکار‌های دیپلماتیک پایبند نیست، گفت: قطر به‌عنوان میانجی در مذاکرات صلح نقش ایفا می‌کرد، اما رژیم صهیونی به همین کشور حمله کرد و این اقدام نشان می‌دهد که رژیم صهیونی به هیچ یک از سازوکار‌های دیپلماتیک احترام نمی‌گذارد.

وی افزود: این حمله، اعتماد به دیپلماسی بین‌المللی را تضعیف کرد و نشان داد که رژیم صهیونی ممکن است از فرایند‌های صلح برای هدف‌های نظامی سوءاستفاده کند.

جلالی با اشاره به اینکه این حمله موجی از محکومیت‌های بین‌المللی را برانگیخت و حتی متحدان غربی رژیم نیز آن را محکوم کردند، اظهار کرد: افکار عمومی جهانی به طور فزاینده‌ای رژیم صهیونی جنایت‌کار را نه به‌عنوان قربانی، بلکه به‌عنوان عامل بحران‌های انسانی می‌شناسد.

امام‌جمعه چهاربرج بر ضرورت تقویت توان دفاعی مستقل تأکید و تصریح کرد: ناتوانی قطر در مقابله با این حمله، علی‌رغم برخورداری از پایگاه‌های پیشرفته آمریکایی، نشان می‌دهد که کشور‌ها به توان دفاعی مستقل و بومی نیاز دارند و تقویت سیستم‌های پدافندی و اطلاعاتی مستقل، می‌تواند از وقوع چنین حملاتی جلوگیری کند.

وی افزود: حمله رژیم صهیونی به قطر نشان داد که هیچ کشوری در منطقه از تهاجم این سگ قلاده شکستهٔ آمریکا، در امان نیست، حتی اگر روابط غیررسمی یا میانجی‌گری داشته باشد.

جلالی با بیان اینکه این واقعه بر ضرورت اتحاد منطقه‌ای، تقویت توان دفاعی مستقل، و کاهش وابستگی به قدرت‌های خارجی تأکید می‌کند، گفت: همچنین، افکار عمومی جهانی باید بیش از پیش نسبت به ماهیت تهاجمی رژیم صهیونی آگاه شود و فشار بین‌المللی برای مهار این رژیم افزایش یابد.

امام‌جمعه چهاربرج اظهار کرد: عبرت اصلی این است که امنیت واقعی نه از طریق اتکا به قدرت‌های خارجی یا عادی‌سازی روابط با رژیم‌های متجاوز بلکه تنها از طریق همبستگی و استقلال حاصل می‌شود،

«کاروان صُمود» فریاد بشریت برای فلسطین مظلوم

وی در بخش دیگری از خطبه‌های نمازجمعه چهاربرج از «کاروان صُمود» به‌عنوان فریاد بشریت برای فلسطین مظلوم نام برد و افزود: این کاروان یک نماد قدرتمند است؛ نماد همبستگی انسانی، نماد قیام در برابر ظلم و نماد بیداری وجدان‌های جهانی.

جلالی با بیان اینکه تجربه‌های گذشته ثابت کرده است که حرکت‌های پراکنده و تکی و منفرد جواب نمی‌دهد، گفت: این کاروان به جهانیان نشان می‌دهد که غزه تنها یک نقطه بر روی نقشه نیست، بلکه امروز معیاری برای سنجش انسانیت و وجدان بشری است و از سوی دیگر این انبوهی و تنوع، خود یک سپر محافظتی است؛ چرا که مقابله با چنین ناوگان گسترده‌ای، هزینه سیاسی و رسانه‌ای سنگین‌تری برای رژیم صهیونیستی به همراه خواهد داشت و امکان پنهان‌کردن جنایات را به حداقل می‌رساند.

امام‌جمعه چهاربرج با تأکید بر اینکه هر امواجی که بر کشتی‌های صُمود می‌شکند، هر تهدیدی که از سوی دشمن صورت می‌گیرد، تنها پیام آن را با صلابت بیشتر به گوش جهانیان می‌رساند که محاصره باید شکسته شود و ظلم باید پایان یابد، اظهار کرد: حرکت کاروان جهانی صمود فراتر از یک سفر دریایی است؛ این سفر، تجسم امید است؛ امید به اینکه در نهایت، عدالت و انسانیت بر ظلم و بی‌تفاوتی پیروز خواهد شد.

وی با بیان اینکه امروز، ناوگان صمود، نه‌تنها غذا و دارو که کرامت انسانی و آرزوی آزادی برای مردم غزه است، افزود: این کشتی‌ها در دل امواج، طنین آینده‌ای را زمزمه می‌کنند که در آن، غزه آزاد و سرفراز خواهد بود و ماهم وظیفه انسانی و دینی خود می‌دانیم که از این کاروان و غزه و فلسطین حمایت کنیم.

آفرین بر ملی‌پوشان شجاع و هوشمندمان

جلالی هم چنین با اشاره به احترام نظامی ورزشکاران در عرصه‌های مختلف و اخیراً در مسابقات کافا، تصریح کرد: این سلام نظامی ورزشکاران کشورمان متأثر از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، یکی از اهداف معاندین و ضدانقلاب را کهن در اغتشاشات یعنی عدم توجه به سرود ملی و پرچم ایران را به حاشیه بُرده و آن را در خشم فروبرده است و ما نیز از این اقدام ورزشکاران تشکر و حمایت می‌کنیم و به مخالفان و دشمنان و معاندین می‌گوئیم که «موتوا بغیظکم».

امام‌جمعه چهاربرج با بیان اینکه قرآن کریم به ما یاد داده که خشم و کینه دشمنان، نه‌تنها نباید موجب هراس شود، بلکه نشانه‌ای از حقانیت راه آنان و علامتی از عجز و نابودی دشمنان است، افزود: بنابراین، جهاد برای ایجاد غیظ در دشمن، در حقیقت، جهادی برای نمایش عینی عزت اسلام و ذلت کفر است و آفرین بر ملی‌پوشان شجاع و هوشمندمان باد.