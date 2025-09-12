با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی اداره کل هواشناسی مبنی بر بارش‌های رگباری و وقوع سیلاب ، مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی به حال آماده باش درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ پیرو اعلام هشدار نارنجی به فرمانداری‌های شهرستان‌ها ضمن تشکیل جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان، اعلام آماده باش کامل به اعضای محترم ستاد مذکور، اقدامات پیشگیرانه انجام شود.

خودداری از بر پا کردن چادر‌های مسافرتی و توقف درحاشیه رودخانه‌ها و بستر مسیل‌ها، احتیاط در جابجایی عشایر کوچ‌رو و فعالیت‌های گردشگردی و کوه‌نوردی، احتیاط در سفر‌های بین شهری، پاک‌سازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آب‌روها، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت، تابلو‌های تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادرسان، از جمله هشدار‌های ستاد مدیریت بحران خراسان شمالی است.