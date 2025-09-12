پخش زنده
پارلمانهای عربی و آفریقا در نشست فوقالعاده خود در قاهره با صدور بیانیهای، حمله رژیم صهیونیستی به قطر و ادامه جنگ علیه غزه را به شدت محکوم کردند و آن را تهدیدی مستقیم علیه امنیت جهانی و نقض آشکار قوانین بینالمللی دانستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از روزنامه الرایه قطر، پارلمان عربی به ریاست محمد بن احمد الیمحی و پارلمان آفریقایی به ریاست تشیف شارومبیرا، روز جمعه در قاهره نشست فوقالعادهای برای بررسی تحولات اخیر منطقه برگزار کردند.
در پایان این نشست، دو پارلمان بیانیه مشترکی صادر کردند که در آن حمله رژیم صهیونیستی به قطر «تجاوزی علیه تمامی کشورهای عربی و آفریقایی» و «نقض صریح منشور سازمان ملل و عرف بینالمللی» توصیف شد.
در این بیانیه تأکید شده است که این حمله به معنای حاکم شدن «قانون جنگل» به جای قانون بینالمللی است.
حاضران در نشست در ادامه این بیانیه همچنین ادامه جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه را محکوم کردند و آن را مصداق «نسلکشی، پاکسازی نژادی و گرسنگی سازمانیافته» دانستند که تاکنون هزاران غیرنظامی – عمدتاً زنان و کودکان – قربانی آن شدهاند.
در ادامه این بیانیه به جرائم جنگی رژیم اسرائیل در کرانه باختری نیز اشاره شد.
دو پارلمان با انتقاد از سکوت جامعه جهانی و نبود سازوکارهای مؤثر برای پاسخگویی رژیم صهیونیستی، تصریح کردند که این رویکرد عملاً اسرائیل را به ادامه جنایاتش تشویق میکند. در همین زمینه، از سازمان ملل و شورای امنیت خواسته شد برای توقف فوری حملات علیه فلسطینیها و دیگر کشورهای عربی وارد عمل شوند.
در این بیانیه، اقدام آفریقای جنوبی در اقامه دعوی علیه تلآویو در دیوان بینالمللی دادگستری مورد استقبال قرار گرفت و از کشورهای جهان دعوت شد به این شکایت بپیوندند.
حاضران همچنین از مواضع مصر و اردن در مخالفت با طرحهای کوچ اجباری فلسطینیها قدردانی کردند.
پارلمانهای عربی و آفریقایی در ادامه، از کشورهای جهان خواستند در نشست آتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند.
آنها همچنین از نهادها و اتحادیههای پارلمانی بینالمللی خواستند عضویت کنیست رژیم صهیونیستی را تعلیق و آن را به عنوان یک نهاد «منفور» معرفی کنند.
در این بیانیه بر ضرورت اصلاح سازوکار تصمیمگیری در سازمان ملل متحد، بهویژه در شورای امنیت، و لغو حق وتو تاکید شده است.