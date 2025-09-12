مدیرکل اوقاف: حمایت از کودکان بیسرپرست و یتیم تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی میتواند از نیات موقوفات باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران امروز پیش از خطبههای نماز جمعه ساری گفت: حمایت از کودکان بیسرپرست و یتیم تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی میتواند از نیات موقوفات باشد که اثرگذار است.
حجت الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی با اشاره به جایگاه وقف در دین اسلام افزود: وقف یک رفتار دینی و اجتماعی و نشاندهنده مسئولیتپذیری اجتماعی انسان است و باعث میشود پرونده اعمال صالح انسان بسته نشود.
وی تصریح کرد: خداوند این توفیق را به هر کسی نمیدهد که اموالش را وقف کند، اما بزرگانی در استان مازندران وجود دارند که با وقف اموال خود، نامشان را ماندگار کردهاند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران به هزینههای انجام شده از محل موقوفات در مازندران اشاره کرد و گفت: ۵۸ میلیارد تومان از محل موقوفات برای برنامههای عزاداری محرم و صفر هزینه شده است، همچنین تاکنون بیش از یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان نیازمند پرداخت شده و ۵۵۷ مُبلغ به مناطق مختلف استان اعزام شدهاند.
حجت الاسلام حیدری جناسمی با تأکید بر اینکه موقوفات باید در مسیر درست خود هزینه شوند، بیان کرد: ما اموال موقوفه را در امور اجتماعی، فرهنگی و مصالح مردم هزینه میکنیم و این اموال باید با شفافیت کامل مدیریت شوند.