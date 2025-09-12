پخش زنده
امام جمعه اهل سنت کیش، گفت: حمله رژیم صهیونیستی به قطر نشانه بدعهدی اسرائیل و آمریکاست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، گفت: شیخ یعقوب شمس در خطبههای نماز جمعه اهل سنت با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به دوحه قطر گفت: رژیم صهیونیستی با وقاحت به کشور مستقل قطر که متحد آمریکاست حمله و تجاوز کرد و این نشان میدهد رژیم صهیونیستی و آمریکا هیچگاه مورد اعتماد نبوده و نیستند.
او گفت: کسانی که به وعدههای آمریکا دل خوش کردهاند بدانند آمریکا و ایادی آن هیچگاه به وعدههای خود عمل نمیکنند و همیشه از ناقضان اصلی حقوق ملتها و دولتها هستند.
شیخ یعقوب شمس با اشاره به برگزاری سمینار هفته وحدت با مشارکت علمای اهل سنت و تشییع گفت: بسیاری از علمای تراز اول ایران و جهان در این نشست هماندیشی حضور داشتند و مهمترین محور این نشست اتحاد و همدلی امت اسلامی و مقابله با تجاوز رژیم صهیونیستی در غزه فلسطین و دیگر نقاط جهان بود.
شیخ یعقوب شمس به ضرورت پیشرفت و توسعه کیش اشاره کرد و گفت: برگزاری جشنواره تابستانی به همت مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش و با مشارکت بخش خصوصی و جوامع و همراهی مردم موجب ایجاد رونق اقتصادی و نشاط عمومی در کیش شد.
او با قدردانی از تلاش مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش برای برگزاری جشنواره تابستانی و ارائه تسهیلات به ساکنان گردشگران گفت: برای پیشرفت کیش همه باید دست به دست هم دهیم.
امام جمعه اهل سنت کیش، در خصوص بازگشت شرکت هواپیمایی کیش به مردم کیش هم گفت: این شرکت هواپیمایی برای خدمت به مردم کیش تاسیس شد و نه تنها وسیلهای برای جابجایی مسافران است بلکه شریان حیاتی پیوند کیش با کشور است و باید برای مردم کیش حفظ شود.
شیخ یعقوب شمس، گفت: برای حفظ منافع عمومی همه باید تلاش کنیم و با پیگیری منطقی نگذاریم حقوق مردم کیش پایمال شود.