هشتمین جشنواره ملی موسیقی شمس و مولانابا معرفی و تجلیل از برگزیدگان در خوی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ آیین اختتامیه هشتمین جشنواره ملی موسیقی شمس و مولانا با حضور جمعی از مدیران کل استانی، مدیران شهرستانی و مردم فرهنگ‌دوست و هنردوست خوی در سالن مجتمع آموزشی بوتراب برگزار شد.

در این مراسم پس از سه روز رقابت میان گروه‌های موسیقی اصیل ایرانی و آذربایجانی، داوران ملی و بین‌المللی آثار برگزیده را معرفی کردند و جوایز نفرات و گروه‌های برتر به آنان اهدا شد. گروه‌های منتخب در سخنان کوتاهی ضمن قدردانی از میزبانی مردم خوی، جشنواره را بستری برای معرفی آثار فاخر موسیقی و احیای سنت‌های اصیل هنری کشور توصیف کردند.

حسن نصرالله پور شهردار خوی در حاشیه این رویداد گفت: در هشتمین دوره جشنواره شمس، بیش از ۳۶۳گروه اثر موسیقی از نقاط مختلف کشور به دبیرخانه ارسال شد که پس از ارزیابی هیأت داوران، ۱۳ گروه به مرحله نهایی راه یافتند و در نهایت برگزیدگان این جشنواره معرفی شدند.

وی افزود: این جشنواره فرصتی ارزشمند است که هم ظرفیت‌های فرهنگی و هنری خوی را به نمایش می‌گذارد و هم زمینه ارتقای جایگاه این شهرستان در عرصه گردشگری فرهنگی کشور را فراهم می‌سازد.

همچنین غلامحسین آزاد فرماندار شهرستان خوی در سخنانی با اشاره به جایگاه جهانی شمس و مولانا گفت: این جشنواره علاوه بر بُعد هنری، یک رویداد فرهنگی ـ هویتی است که زمینه‌ای برای ترویج اندیشه‌های وحدت‌آفرین شمس و پیوند نسل امروز با میراث معنوی گذشتگان فراهم می‌کند.

جشنواره ملی موسیقی شمس و مولانا همه‌ساله در خوی برگزار می‌شود و در کنار برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی مرتبط با شخصیت والای شمس تبریزی، به عنوان یکی از رویداد‌های شاخص فرهنگی کشور ثبت شده است.