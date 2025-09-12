به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده حوزه انتخابیه تربت‌جام در مجلس شورای اسلامی در این محفل گفت: وحدت و همبستگی ملی مهم‌ترین دغدغه‌های اصلی و حیاتی مقام معظم رهبری و ستون فقرات اقتدار پایدار کشور است، وحدت و انسجام ملی راهبرد اساسی نظام و کلید اقتدار پایدار کشور است.

دکترعثمان سالاری جایگاه نهاد‌های علمی و مذهبی در ترویج وحدت، حوزه‌های علمیه شیعه و سنی را ستون‌های اصلی اخلاق و وحدت جامعه دانست و افزود: اگر این علما و حوزه‌های علمیه نبودند، هرگز این میزان از همدلی و همبستگی را در جامعه نداشتیم.

وی تأکید کرد:مبنای قانونی وحدت در اصول دوم و یازدهم قانون اساسی، به ویژه در ذیل اصل دوم، تعیین شده و بر وظیفه دولت در ایجاد همبستگی ملی تأکید دارد.

سالاری با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب، گفت: فرامین رهبری برای همه ما لازم‌الاجرا است و مسئولین باید در تصمیمات و رویکرد‌های خود، دیدگاه‌های ایشان را عملیاتی کنند.

وی بر ضرورت التزام مدیران به شاکله فکری و معرفتی مقام معظم رهبری تأکید کرد و افزود: هر مدیری که نتواند با این رویکرد همسو شود، باید از مسئولیت خود استعفا دهد.

وی با اشاره به توطئه‌های دشمنان برای ایجاد تفرقه در مناطق حساس، بر نقش روشنگری علما، مردم و مدیران در خنثی کردن این دسیسه‌ها تأکید کرد و ادامه داد: همبستگی اجتماعی و وحدت جمعی، تنها راه مقابله با اعمال دیدگاه‌های دشمنان اسلام است.

امام جمعه تربت‌جام با اشاره به برگزاری اجتماع علمای شیعه واهل سنت شرق خراسان گفت: برگزاری جلسات اخوت و برادری و استفاده از روح بلند پیامبر مهربانی و رحمت خداوند و دل‌های ما عنایت داشته باشد و رفتار، اخلاق، کردار، سبک زندگی، فعالیت‌های ما سیره و سنت نبی مکرم اهل بیت و قرآن کریم و منطبق آموزه‌های ناب محمدی باشد.

حجت الاسلام حسین اسلامی افزود: پیامبر ما پیامبر رحمت، محبت، عقلانیت و پیامبر عدالت است وآموزه‌های بلند محبت عقلانیت و عدالت امروز مهم‌ترین گمشده‌های جامعه جهانی است.

وی ادامه داد: امروز امت اسلام بیش از هر نیتی به محبت نیاز دارد امروز امت اسلام بیش از هر زمان دیگری باید عزم خودش را جذب کند و برای اجرای عدالت در مقابل مستکبران در مقابل زورگویان شمشیر عدالت را از میان بیرون بکشد و امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه روحانیت ما که در واقع پرچمداران تبلیغ دین امید هستند به نگاه عقلانی در فهم دین و در تبلیغ دین نیاز دارد و به فرموده قرآن بیش از سیصدبار ما دعوت به عقلانیت شدیم ان شاالله که خداوند متعال رفتار ما و فعالیت ما در مسیر ترویج و نشر دین و خدمت به شریعت بر مدار اصل محبت و عدالت و عقلانیت قرار بدهد.

دکتر صادقی استاددانشگاه گفت: اخوت و برادری و ایمانی بین مذاهب اسلامی اصل دین است و کسانی که اخوت و برادری بین شیعه و سنی را انکار می‌کنند و به دنبال ایجاد اختلاف هستند از نظر دین مردودند و کفر در دل دارند و جریان تکفیر بر ضد شیعه وسنی ربطی به فقه اسلام ندارد و فتنه و توطئه شیاطین بزرگ زمان و دشمنان خدا برای مسلمانان است.

دکتر صادقی افزود: دراین ۴۷ سال انقلاب اسلامی به برکت حمایت و پشتیبانی امامین انقلاب اسلامی و ملت مقاوم ایران و علمای مسلمین از فلسطین، امروز جمهوری اسلامی درمعرض تمام توطئه‌ها و فتنه‌های شیاطین قرار گرفته است.

وی ادامه داد: خط مقدم امامین‌انقلاب مقابله با رژیم ضدبشری صهیونیستی اسرائیل و آمریکای جنایتکار است و از روز اول انقلاب اسلامی مسئله فلسطین خط مقدم امامین انقلاب بوده است و هرکجا عملیاتی برعلیه استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی بوده ایران حمایت و پشتیبانی کرده است.