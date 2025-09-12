به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گفت: درمان تخصصی ترومبوز ورید عمقی (DVT) با استفاده از روش پیشرفته Catheter-Directed Thrombolysis (CDT) با موفقیت در بخش آنژیوگرافی بیمارستان هاجر (س) شهرکردانجام شد.

صالحی فرد افزود: روش CDT یک تکنیک کم‌تهاجمی است که طی آن داروی ترومبولیتیک مستقیماً از طریق یک کاتتر باریک به محل انسداد رگ هدایت می‌شود، بدون نیاز به جراحی باز، که این امر منجر به بهبود سریع‌تر بیماران و کاهش مدت زمان بستری می‌شود.

به گفته وی: باز شدن سریع و موثر رگ‌های مسدود شده، حفظ عملکرد بهینه عروق، کاهش عوارض جانبی درمان، اثربخشی بالا در درمان موارد حاد DVT و آمبولی ریوی، کاهش نیاز به جراحی‌های پرتهاجمی، کاهش مدت زمان بستری بیمار، جلوگیری از اعزام بیماران به مراکز خارج از استان و کاهش چشمگیر هزینه‌های درمانی از مزایای این روش است.