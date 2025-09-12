نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: با توجه به اثرات مثبت عفو در جامعه، باید تلاش شود بخشش جای انتقام را در کشور بگیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در دیدار مشاور عالی نماینده ولی فقیه در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور، با اشاره به اهمیت و جایگاه احسان و بخشش در دین اسلام گفت: در کتاب الهی و آموزه‌های دینی، بر احسان و بخشش تاکید فراوانی شده است و فرد احسان کننده مقرب درگاه الهی است و باید برای گسترش این فرهنگ گام‌های اساسی برداشت.

آیت الله رسول فلاحتی با اشاره به وجود زندانیان جرایم غیرعمد در زندان‌ها و لزوم آزادسازی این افراد، افزود: عفو و بخشش اثرات مثبتی بر افکار عمومی جامعه می‌گذارد و کسانی که در این مسیر گام بر میدارند باید به گونه‌ای عمل کنند که عفو جای انتقام را در کشور بگیرد.

وی همچنین اقدامات انجام شده برای آزادی زندانیان غیرعمد در گیلان را قابل تقدیر دانست و اضافه کرد: باید از تمام ظرفیت‌های استان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد استفاده کرد.

مشاورعالی نماینده ولی فقیه در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هم در این نشست، از اجرای پویش «به عشق پیامبر می‌بخشم»، با دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: این پویش از ابتدای ربیع الاول به مناسبت هفته وحدت و با هدف آزاد سازی زندانیان جراِیم غیرعمد راه اندازی شده و تا پایان ربیع الثانی هم ادامه خواهد داشت و با دستور پرخیر و برکت مقام معظم رهبری، موج امید و نشاط در جامعه به وجود آمده که باید از این فضای معنوی برای تبلیغ و تسهیل روند آزادی زندانیان جرایم غیرعمد بهره‌مند شویم.

حجت‌الاسلام والمسلمین ملک‌محمدی با اشاره به امضای تفاهم نامه آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد به مناسبت هفته وحدت در کشور، افزود: این اقدام مبارک به مناسبت هزار و پانصدمین سالروز ولادت حضرت رسول اکرم (ص) آغاز شده و انشاءالله تا ولادت امام حسن مجتبی (ع)، با همکاری و همت مسئولان و مردم نیکوکار برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد کشور ادامه دارد.

وی با اشاره به وعده هادی حق‌شناس استاندار گیلان مبنی بر تلاش برای آزادسازی ۵۵ زندانی زن جرایم غیرعمد در استان، گفت: اقدام استاندار گیلان قابل تقدیر است و امیدورایم ۸۳۰ زندانی جرایم غیرعمد استان، با سهمیه‌بندی برای هر شهرستان و همت فرمانداران، به تدریج آزاد شوند.