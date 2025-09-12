پخش زنده
ادارهکل هواشناسی خوزستان با صدور هشدار سطح زرد، نسبت به وقوع پدیدههای جوی از جمله وزش باد متوسط تا شدید و خیزش گردوخاک محلی در بخشهایی از استان در روز شنبه هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت: از اواسط وقت روز شنبه تا اواخر همان روز، وزش باد متوسط همراه با تندبادهای لحظهای در مناطق جنوبغربی، غربی و تا حدودی مرکزی استان پیشبینی میشود.
محمد سبزه زاری افزود: این شرایط جوی میتواند منجر به خیزش گردوخاکهای محلی و موقتی شود که احتمال کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا را در پی خواهد داشت.
او توصیه کرد: شهروندان، بهویژه افراد دارای بیماریهای تنفسی، از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و کشاورزان و فعالان صنعتی نیز تمهیدات لازم را برای کاهش آسیبهای احتمالی در نظر بگیرند.