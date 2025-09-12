مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین از اجرای پروژه‌های بزرگ در حوزه وقف و سرمایه‌گذاری خبر داد.

رونمایی از پروژه‌های بزرگ اوقاف قزوین

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت‌الاسلام مجیدی در میز خدمت این هفته نماز جمعه اعلام کرد: پروژه شهرک اقامتی–گردشگری قائم قزوین به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه تخصصی اقامتی کشور به‌زودی عملیاتی می‌شود.

وی افزود: از رهگذر این پروژه، طرح بزرگ آبرسانی از سد طالقان به ۱۹۴ روستا و ۱۶ شهر استان قزوین نیز وارد مرحله اجرا خواهد شد.

مدیرکل اوقاف همچنین گفت: با سرمایه‌گذاری این اداره‌کل، شرکت دانش‌بنیان پرورش ماهیان گرمسیری در قفس در خلیج فارس راه‌اندازی می‌شود تا تولید و بومی‌سازی در حوزه اقتصاد دریاپایه محقق شود.

حجت‌الاسلام مجیدی خبر داد: در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر شامل خورشیدی و بادی نیز خبرهای خوشی به‌زودی به اطلاع مردم شریف استان خواهد رسید.