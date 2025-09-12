سرپرست جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به سه مصدوم و یک فوتی در جاده کوهرنگ به بیرگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بیژن طاهری افزود: خبری مبنی بر واژگونی ایسوزو پس از برخورد به گله گوسفندان در جاده کوهرنگ به بیرگان دریافت شد.

وی افزود: نیرو‌های امداد هلال احمر پس از انجام اقدمات اولیه مصدومان را به بیمارستان امام سجاد (ع) چلگرد منتقل کردند.

به گفته وی: از روز گذشته تاکنون ۷ نفر در این جادثه بر اثر واژگونی خودرو جان خود را از دست دادند.