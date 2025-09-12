پخش زنده
امروز: -
امام جمعه کرمانشاه گفت: اقدامات ننگین رژیم صهیونیستی باعث بیداری و آگاهی مردم آزادیخواه سراسر دنیا میشودو شکست رژیم جعلی اسرائیل را را به همراه دارد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه ،نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در خطبههای نماز امروز با اشاره به جنایتها و تجاوزهای رژیم صهیونیستی گفت:این حرکات ننگین خود باعث بیداری و آگاهی مردم آزادیخواه در سراسر دنیا شده به گونهای که بسیاری از مردم به صورت خودجوش برای کمک به مردم مظلوم غزه به سوی فلسطین حرکت کردند
آیت الله غفوری با اشاره به شکست رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه یادآور شد دشمنان با ساخت و انتشار شایعات در تلاش هستند که ناامیدی را به جامعه القا کنند که مردم باید هوشیار باشند و فریب دسیسهها را نخورند
وی همچنین با اشاره به فعالیتهای دیپلماسی کشورمان یادآور شد: قطعاً این تلاشها نتایج و دستاوردهای خوبی را به همراه دارد .
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه از مسئولان خواست بر بازار و کالای اساسی مورد نیاز مردم نظارت بیشتر داشته باشند .
گفتنی است مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه سخنرانی پیش از خطبه نماز امروز بود که بر اهمیت مقوله وقف پرداخت.