هشدار امام جمعه بوشهر به کشورهای اسلامی، وقت اتحاد است نه تعارف
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: اکنون وقت اتحاد امت اسلامی حول محور فلسطین است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبههای نماز جمعه این هفته جنایت اخیر رژیم صهیونیستی علیه مردم قطر را محکوم کرد و گفت: این رژیم به هیچ قانونی پایبند نیست و اگر هنگام حمله به ایران، یمن و سوریه جلسه فوری سران کشورهای اسلامی برگزار میشد، امروز شاهد چنین حادثهای نبودیم و تنها راه مبارزه با رژیم صهیونیستی مقاومت و مقابله با آنهاست.
وی با اشاره به رویکردهای سیاسی تلآویو یادآور شد: «رژیم صهیونیستی اگر وارد مذاکره شود، تنها برای رسیدن به اهداف خود است.
آیت الله صفایی بوشهری سه پیشنهاد را برای نشست سران کشورهای اسلامی که به زودی در قطر برگزار میشود مطرح کرد: قطع کامل روابط دیپلماتیک کشورهای اسلامی با رژیم اشغالگر قدس، خودداری کامل از خرید و مصرف کالاهای وابسته به آن، و ایجاد یک نیروی مسلح واحد اسلامی برای مقابله هماهنگ با هرگونه اقدام تجاوزکارانه این رژیم.
وی با اشاره به دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی با رئیسجمهور و هیئت دولت گفت: رهبر انقلاب بر خدمت صادقانه، کار جهادی، رعایت تقوای مدیریتی و پرهیز از غفلت در مسئولیتها تأکید کردهاند و این مسیر، نقشه راه همه مدیران کشور است.
وی افزود: توجه به معیشت مردم، تأمین نیازهای اساسی نظیر سلامت، آموزش و پرورش، ایجاد فرصتهای برابر و تقویت تولید ملی و عزت کشور، باید جزو برنامههای اصلی دولت و دستگاههای اجرایی باشد که ایجاد اشتغال؛ تولیدذثروت و درآمد را به همراه دارد.
نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه «پرهیز از اسراف بهویژه در مصرف آب و برق، و ایجاد توازن در بهرهبرداری از انرژی یک ضرورت اقتصادی و زیستمحیطی است»، خطاب به مردم و مسئولان گفت: استفاده درست از منابع ملی، ضامن پیشرفت پایدار کشور است.
آیت الله صفایی بوشهری در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: روح ناامیدی نباید از زبان مسئولان، نویسندگان و صاحبان تریبون به جامعه منتقل شود و امیدآفرینی در گفتار و عمل، تضمینکننده پویایی کشور است.
وی با اشاره به طرحهای بلاتکلیف استانی خطب به مسئولین کشورگفت: طرحهایی مانند راهآهن بوشهر که بیش از بیست سال از تصویب آن میگذرد، باید با پیگیری جدی به نتیجه برسد تا مردم اثر تلاش مسئولان را در زندگی خود ببینند.
وی در پایان، با تبریک «هفته وقف» گفت: وقف، برای انسانی که از دنیا رفته، صدقه جاریه و ایجادکننده اعمال صالح است.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر بر تنوع در حوزههای وقف تأکید کرد و افزود: وقف میتواند در عرصههایی، چون درمان، آموزش و پرورش، فرهنگ و حتی هنر موجب رشد و خدمترسانی ماندگار به جامعه شود.