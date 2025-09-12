با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد:
پایان مسابقات هاکی سالنی لیگ برتر بانوان کشور در یاسوج
مراسم اختتامیه چهاردهمین دوره مسابقات لیگ برتر هاکی سالنی بانوان کشور با حضور استاندار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یداله رحمانی در آیین اختتامیه مسابقات هاکی سالنی لیگ برتر بانوان که محمد بهرامی نماینده مردم استان در مجلس حضور داشت، گفت: شهر یاسوج به مدت یک هفته میزبان برگزاری مسابقات هاکی بانوان بود و امروز شاهد پایانِ رویدادی ورزشی و پرنشاط در استان بودیم که نشان از ظرفیتهای بالای کهگیلویه و بویراحمد در عرصه میزبانی رویدادهای ملی دارد.
استاندار از تمامی عوامل اجرایی، ورزشکاران و مربیان که این رویداد را به زیبایی رقم زدند تشکر کرد و با اشاره به اهمیت ورزش بانوان، افزود: رشد و درخشش بانوان ورزشکار ما در عرصههای ملی و بینالمللی مایه مباهات و افتخار است. دولت از هر اقدامی که منجر به توسعه ورزش، به ویژه در بین بانوان شود، حمایت خواهد کرد.
وی با اشاره به عملکرد خوب تیمها و کیفیت مسابقات، تأکید کرد: خوشبختانه در رشته هاکی، به ویژه در بخش بانوان، شاهد رشد بسیار خوبی بودهایم، کیفیت مسابقات و سطح بازیکنان نسبت به گذشته پیشرفت چشمگیری داشته است که این امر نویدبخش آیندهای درخشان برای این رشته است.
استاندار با بیان اینکه هاکی خاستگاه و تاریخچهای غنی در استان کهگیلویه و بویراحمد دارد، افزود: با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای بالای موجود در استان، نیازمند حمایت فدراسیون برای توسعه روزافزون این ورزش در این خطه باشیم و شاهد درخشش بیش از پیش هاکیبازان این دیار در صحنههای ملی باشیم.
در پایان این مراسم، از تیمهای برتر و ورزشکاران نمونه با اهدای لوح و مدال تقدیر شد.
گفتنی است، چهاردهمین دوره مسابقات لیگ برتر هاکی سالنی بانوان کشور یادواره شهدای منطقه جلیل از ۱۸ تا ۲۱ شهریور ماه با حضور ۱۱ تیم به میزبانی شهر یاسوج برگزار شد.
