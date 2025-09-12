خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ سردار «جمال سلمانی» فرمانده انتظامی استان ایلام اظهار داشت: در راستای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اولویت لوازم تحریر با هماهنگی‌های قضائی مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق با محوریت پلیس امنیت اقتصادی در سطح استان کشف شد.

وی اضافه کرد: ماموران انتظامی در اجرای این طرح موفق شدند تعداد ۲دستگاه خودرو موسوم به شوتی که در امر حمل و جابه جایی کالای قاچاق فعالیت می‌کردند را شناسایی و توقیف که در این راستا تعداد ۱۱ نفر متهم نیز پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی کالا‌های مکشوفه را ۲۷ میلیارد و یکصدو سی میلیون ریال اعلام کردند، تصریح کرد: هموطنان می‌توانند اخبار واطلاعات خود درخصوص قاچاق کالا، احتکار، اختلاس و دیگر جرایم و مفاسد اقتصادی با شماره ۰۹۶۳۰۰ درمیان بگذارند.