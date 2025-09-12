مرحله پایانی پنجاه و هشتمین دوره شطرنج قهرمانی آقایان کشور، با قهرمانی استاد بین المللی آبتین عطاخان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فینال پنجاه و هشتمین دوره شطرنج قهرمانی آقایان کشور، روز گذشته در حالی به پایان رسید که استاد بین المللی آبتین عطاخان موفق شده بود یک دور مانده به پایان رقابتها، مجددا به عنوان قهرمانی شطرنج مردان کشور برسد.

فینال شطرنج قهرمانی مردان کشور با شرکت ۱۰ بازیکن؛ استاد فیده امیرحسین درودگر، استاد بین المللی آبتین عطاخان، استاد فیده علی راستبد، حسین رستمی، محمد امین بی ریا، ایلیا حجتی نژاد، راستین خانجانی، امیررضا کردگار، عرفان احمدی و علی زینالی از ۱۳ شهریور در ارومیه آغاز شده بود، روز گذشته به پایان رسید.

در پایان دور نهم این رقابت‌ها استاد بین المللی آبتین عطاخان که در پایان دور هشتم قهرمانی خود را مسجل کرده بود با تساوی دور پایانی خود،۷/۵ امتیازی شد. عطاخان که سال گذشته نیز قهرمان پنجاه و هفتمین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی مردان کشور شده بود با این نتیجه از عنوان قهرمانی سال گذشته خود دفاع کرد.

استاد فیده علی راستبد در پایان دور نهم با ۶ امتیاز در رده دوم قرار گرفت و به عنوان نایب قهرمانی رسید و حسین رستمی با ۵/۵ در جایگاه سوم جدول قرار گرفت.