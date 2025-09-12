به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نخستین کشتارگاه تخصصی و صنعتی بلدرچین استان مرکزی با ظرفیت پردازش ۱۵،۰۰۰ قطعه در روز در شهرستان دلیجان طی مراسمی با حضور مسئولان استانی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

این کشتارگاه که بخشی از "مجتمع زنجیره تولید بلدرچین دلیجان" است، با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان از منابع داخلی و بدون استفاده از تسهیلات بانکی، در زمینی به مساحت ۶۰۰۰ متر مربع احداث شده است.

بهره‌برداری از این واحد صنعتی، ظرفیت تولید نهایی مجتمع را به ۲۰ تن گوشت بلدرچین در سال افزایش خواهد داد.

مشخصات فنی و اقتصادی پروژه:

ظرفیت پردازش: ۱۵،۰۰۰ قطعه بلدرچین در روز

افزایش ظرفیت تولید: دستیابی به ۲۰ تن تولید سالیانه

اشتغال‌زایی مستقیم: ایجاد اشتغال برای ۱۶ نیروی متخصص

سرمایه‌گذاری اولیه: ۴۰ میلیارد تومان از منابع داخلی

زیربنا: ۱۵۵۰ متر مربع تحت پوشش

این مجتمع که از سال ۱۳۹۷ فعالیت خود را آغاز کرده، یک زنجیره کامل تولید شامل واحد‌های مادر، جوجه‌کشی، پرورش، کشتار، بسته‌بندی و عرضه را ایجاد کرده است.

افتتاح این کشتارگاه، مرحله نیمه‌صنعتی پردازش را پایان داده و با استفاده از فناوری‌های روز، بهره‌وری، کیفیت و ایمنی محصول را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد.

نکته قابل توجه: مدیریت این مجتمع که بر عهده یک بانوی کارآفرین است، در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۲ موفق به دریافت عنوان بانوی کارآفرین برتر استان شده که خود نشان از نقش‌آفرینی مؤثر زنان در توسعه پروژه‌های دانش‌بنیان و اشتغال‌زا دارد.