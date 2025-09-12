پخش زنده
خطیب جمعه کرمان: اتحاد امت اسلامی ضرورت حیاتی برای مقابله با رژیم صهیونیستی و تغییر وضع کنونی است.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، حجتالاسلام والمسلمین امانالله علیمرادی در آیین نماز حمعه کرمان،با محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی، گفت: بیتفاوتی در برابر ظلم، انسان را در سرنوشت ستمگر شریک خواهد کرد و امروز زمان ایستادگی و اتحاد دولتهای اسلامی و تغییر شرایط است.
نماینده مردم استان در مجلس خبرگان همچنین گفت رژیم صهیونی بیشرمی را به نهایت رسانده است و در این بین وجدان بشری حکم میکند تا کشورهای مسلمان ائتلاف کنند تا در برابر تجاوزگری این ظالم و حامیانش اقدام موثر انجام دهند.
وی ادامه داد:اینکه رژیم صهیونیستی هر روز به بخشی از جهان اسلام و کشورهای یمن و قطر حمله میکند، هشداری به سایر کشورهای اسلامی است که از این شر خالص خود را ایمن نبینند و بترسند از روزی که به سرنوشت غزه و فلسطین مبتلا شوند.
حجتالاسلام والمسلمین امانالله علیمرادی با اشاره به سالروز ۱۷ شهریور و یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت، گفت: اگر خون شهدا نبود، جریان دینداری رو به افول میرفت. خون شهدا به دین حیات دوباره بخشید و امروز اسلام مایه حیات ملتهاست.
خطیب جمعه کرمان در ادامه با اشاره به توصیههای رهبر معظم انقلاب به مسئولان دولت، بر «قدردانی از فرصت خدمتگزاری» و «توجه به اولویتهای فوری و زیربنایی» تأکید کرد و افزود: مسئولان باید کالاهای اساسی مردم را به موقع تأمین و بازار را مدیریت کنند تا نگرانی و بینظمی بر معیشت مردم سایه نیفکند.
وی با گرامیداشت هفته وقف، گفت: گفت نیاز است تا درآمدهای وقف در حوزههای مورد نیاز کشور همچون آموزش، علم آموزی، تحقیقات، درمان، محیط زیست و ترویج دین هزینه شوند.
خطیب جمعه کرمان،وی نقش معلمان، استادان دانشگاه و مدرسان حوزههای علمیه را در تحقق این دو اصل «بنیادی و اساسی» دانست و گفت: امروز بیش از هر زمان، کشور نیازمند آموزش عالمانه، تربیت نسل جوان و استفاده از ظرفیتهای علمی برای عمل در مسیر تقواست.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، اداره کل راه و شهرسازی استان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اداره کل اوقاف، و شهرداری منطقه ۳ کرمان در مصلی امام میز خدمت جهادی برپا کردند.