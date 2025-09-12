پخش زنده
استاد بین المللی امیررضا پور آقابالا با ۱۰ امتیاز به عنوان قهرمان شطرنج برق آسا (بلیتز) مردان کشور رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در پایان ۱۱ دور رقابت، استاد بین المللی امیررضا پور آقابالا موفق شد با ۱۰ امتیاز به عنوان قهرمان شطرنج برق آسا (بلیتز) مردان کشور برسد.
مسابقات شطرنج قهرمانی مردان کشور در بخشهای سریع و برقآسا به میزبانی هیأت شطرنج استان آذربایجان غربی، ۲۰ و ۲۱ شهریور در ارومیه در حال پیگیری است.
این رقابتها با مجموع جوایز ۱ میلیارد و ۵۰ میلیون ریالی در دو روز برگزار میشود که در پایان ۱۱ دور رقابت بخش برقآسا در روز پنجشنبه ۲۰ شهریور، استاد بین المللی امیررضا پورآقا بالا با ۱۰ امتیاز به مقام قهرمانی رسید. استاد فیده علی راستبد با ۹ امتیاز نایب قهرمان شد و مقام سوم نیز به عرفان احمدی با ۹ امتیاز رسید.
رقابتهای بخش سریع از ساعت ۹:۳۰ امروز جمعه ۲۱ شهریور آغاز شده است.
این مسابقات به روش سوئیسی و مطابق قوانین فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) برگزار میشود.