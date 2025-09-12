پخش زنده
مشاور مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای گفت: بنیاد ملی بازیهای رایانهای در راستای مقابله با انتشار بازیهای متعلق به شرکتهای اسرائیلی در مارکتهای داخلی، اقدامات ویژهای را برای شناسایی و برخورد با این نوع بازیها انجام داده است.
محمدحسن خلعتبری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم که بازیهایی که متعلق به شرکتهای مرتبط با رژیم صهیونیستی بودند، بهعنوان ابزاری برای انتشار پیامهای سیاسی و تبلیغات غیرمجاز استفاده میشدند.
وی با بیان اینکه تبلیغات سیاسی برای محتوای کودک مجاز نیست، افزود: هدف ما حفظ امنیت روانی کودکان و نوجوانان است، تهدیدهای دشمن در بازیهای رایانهای میتواند بر ذائقه و رفتار نوجوانان تأثیر منفی بگذارد.
مشاور مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای گفت: بنیاد از تیمهای نظارتی ویژهای برای پایش مستمر بازیهای منتشر شده در فروشگاههای داخلی برخط استفاده میکند. این تیمها بهطور مداوم در حال بررسی بازیها و شناسایی محتواهایی هستند که ممکن است بهطور غیرمستقیم یا مستقیم از سوی شرکتهای اسرائیلی یا مرتبط با رژیم صهیونیستی منتشر شوند.
این مقام مسئول افزود: بنیاد ملی بازیهای رایانهای ارتباط نزدیکی با فروشگاههای ایرانی که بازیها را در پلتفرمهای خود عرضه میکنند، برقرار کرده است.
وی گفت: ما سعی میکنیم با فروشگاههای برخط بهطور دوستانه و همافزا همکاری کنیم تا در صورتی که بازیهایی که متعلق به شرکتهای مشکوک هستند شناسایی و از پلتفرمهای داخلی حذف شوند.
خلعتبری افزود: این همکاری بهمنظور جلوگیری از ترویج بازیهایی که ممکن است به لحاظ سیاسی، فرهنگی یا اجتماعی برای جامعه ایرانی مضر باشند، انجام میشود.
مشاور مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای گفت: بنیاد ملی بازیهای رایانهای همچنین تأکید دارد که برای تقویت تولید محتوای بومی و جذاب در صنعت بازیهای رایانهای ایران، از بازیسازان داخلی حمایتهای مالی و تسهیلگرانه دارد.
خلعتبری افزود: بنیاد همچنین اقداماتی برای جلوگیری از تولید و انتشار بازیهای مدسازی شده در بازیهای ایرانی انجام داده است. این نوع بازیها، بهویژه آنهایی که ممکن است محتوای مضر یا تبلیغات سیاسی داشته باشند، بهطور جدی کنترل میشوند.
وی گفت: بنیاد ملی بازیهای رایانهای همچنین بهدنبال افزایش آگاهی عمومی در خصوص خطرات ناشی از بازیهای خارجی مشکوک و شیوههای شناسایی آنها است. این آگاهیها از طریق رسانههای مختلف به خانوادهها و مصرفکنندگان ارائه میشود تا در انتخاب بازیها برای فرزندان خود دقت بیشتری داشته باشند.
این مقام مسئول افزود: با وجود این اقدامات، همچنان چالشهایی در مسیر شناسایی و برخورد با بازیهای اسرائیلی در فروشگاههای برخط ایرانی وجود دارد. بنیاد ملی بازیهای رایانهای در تلاش است تا سازوکارهایی جهت تسهیل این فرآیند ایجاد کند و از پتانسیلهای قانونی و اجرایی بیشتری برای برخورد با این نوع بازیها استفاده کند.