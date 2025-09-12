

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ از امروز (جمعه ۲۱ شهریور) با حضور ۳۲ تیم به میزبانی مانیل پایتخت فیلیپین آغاز شد و تا ۶ مهرماه ادامه دارد.

در دیدار‌های افتتاحیه این رقابت‌ها که از ساعت ۱۴:۳۰ در سالن مال آف آسیا آرنا آغاز شد، تیم‌های فیلیپین (میزبان) و تونس از گروه نخست این مسابقات به مصاف یکدیگر رفتند که مردان والیبال فیلیپین سه بر صفر مغلوب شدند.

تونسی‌ها با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۳ در این مسابقه فاتح میدان شدند تا سه امتیاز کامل به دست آورند. در ابتدای ست نخست این دیدار تیم فیلیپین به رغم حمایت تماشاگرانش، ۱۲ بر یک از تونس عقب افتاد و در ادامه تلاش بازیکنان این تیم منجر به ارائه عملکرد نسبتا بهتری شد، اما باز هم با استاندارد بازی‌های مهم جهان فاصله داشت. قضاوت این دیدار برعهده داورانی از لهستان و قطر بود.

تیم‌های ایران و مصر دیگر تیم‌های گروه نخست این مسابقات هستند که از ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۲۳ شهریور به وقت تهران به مصاف هم می‌روند.

در این دوره از مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان برای نخستین بار ۳۲ تیم حضور دارند که در هشت گروه چهار تیمی زیر در مرحله مقدماتی با هم به رقابت خواهند کرد:

گروه A: فیلیپین، ایران، مصر و تونس

گروه B: لهستان، هلند، قطر و رومانی

گروه C: فرانسه، آرژانتین، فنلاند و کره جنوبی

گروه D: آمریکا، کوبا، پرتغال و کلمبیا

گروه E: اسلوونی، آلمان، بلغارستان و شیلی

گروه F: ایتالیا، اوکراین، بلژیک و الجزایر

گروه G: ژاپن، کانادا، ترکیه و لیبی

گروه H: برزیل، صربستان، جمهوری چک و چین

فردا (شنبه ۲۲ شهریور) در دومین روز این مسابقات هشت دیدار برگزار می‌شود که برنامه آن به قرار زیر است:

ساعت ۰۵:۳۰ بامداد آمریکا – کلمبیا

ساعت ۰۶:۰۰ صبح کانادا – لیبی

ساعت ۰۹:۰۰ کوبا – پرتغال

ساعت ۰۹:۳۰ ژاپن – ترکیه

ساعت ۱۳:۰۰ آلمان – بلغارستان

ساعت ۱۳:۳۰ هلند – قطر

ساعت ۱۶:۳۰ اسلوونی – شیلی

ساعت ۱۷:۰۰ لهستان – رومانی