طرح تفکیک زباله از مبدأ در ۱۱۰۰ روستای مازندران اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند مازندران از آغاز برنامه جامع تفکیک زباله از مبدأ در ۱۱۰۰ روستا و ۲۴ شهر این استان خبر داد و گفت: این اقدام با هدف مقابله با معضل دیرینه و جدی پسماند در مازندران بهویژه در مناطق گردشگرپذیر صورت میگیرد.
امید حسنزاده مقیم با اشاره به اهمیت رفع مشکل پسماند در استان، افزود: با درایت استاندار مازندران، تأمین اعتبار لازم از بخش خصوصی و سرمایهگذاری برای تکمیل پروژههای نیمهتمام مدیریت پسماند انجام شده است.
وی به طرحهای کلیدی در دست اقدام به منظور رفع چالش پسماند استان اشاره کرد و گفت: برای چهار سایت زباله در بهشهر، نور، تنکابن و قائمشهر تأمین اعتبار صورت گرفته و پروژههای مربوط به تولید کمپوست از خرداد و اوایل تیر امسال آغاز شده است و پیشبینی میشود این چهار پروژه تا پایان سال جاری به طور کامل به بهرهبرداری برسند.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند مازندران افزود: در کنار این پروژهها، برنامههایی برای تثبیت لندفیلهای موجود، احداث لندفیلهای بهداشتی جدید و نصب تصفیهخانههای شیرابه مطابق با استانداردهای زیست محیطی در این چهار سایت در دست اجراست.
وی همچنین اعلام کرد: این برنامه سال آینده به سایر سایتهای پسماند استان نیز گسترش خواهد یافت.
حسنزاده مقیم، «تفکیک زباله از مبدأ» را یکی از مهمترین و حیاتیترین برنامهها دانست که به دستور استاندار، به صورت یکسان در مناطق شهری و روستایی برای کنترل حجم ورودی زباله به لندفیلها در حال اجراست.
وی به طرح تفکیک زباله از مبدا در مناطق روستایی اشاره کرد و یادآور شد: این برنامه در ۱۱۰۰ روستا با حمایت اداره کل امور روستایی و شوراهای استانداری آغاز شده است. دهیاران به عنوان مجریان اصلی آموزش دیدهاند و به زودی تعداد روستاهای تحت پوشش افزایش خواهد یافت.
حسنزاده مقیم خاطرنشان کرد: در ۲۴ شهر استان، طرح تفکیک زباله از مبدأ با استفاده از روشهایی مانند جمعآوری سیار، کیوسکهای بازیافت و آموزش چهره به چهره به شهروندان در حال اجراست و به تدریج به دیگر شهرهای استان نیز تسری خواهد یافت.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند مازندران ابراز امیدواری کرد که با اجرای این برنامههای آموزشی و فرهنگی، حجم زباله به مرور زمان به طور چشمگیری کاهش مییابد و در نتیجه، روند کلی مدیریت و پردازش پسماند در استان تسهیل میشود.