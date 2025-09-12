به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در یک دستاورد بزرگ اقتصادی برای شهرستان سلماس، اولین واحد فرآوری پسته استان آذربایجان غربی به همت یکی از کارآفرینان سلماسی راه‌اندازی شد. این واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد تومانی در روستای خان تختی واقع شده است و با هدف فرآوری و آماده‌سازی پسته برای بازار‌های داخلی و خارجی راه‌اندازی شده است.

این واحد تولیدی به عنوان نخستین مرکز فرآوری پسته در این استان، عملیات مختلفی مانند پوست‌کنی و سورتینگ پسته را انجام می‌دهد. در این مرکز، پسته‌های تولیدی به‌طور دقیق بررسی و طبقه‌بندی شده و آماده صادرات به بازار‌های جهانی و مصرف داخلی می‌شود.

این اقدام می‌تواند به افزایش صادرات این محصول مهم کشاورزی و همچنین ایجاد اشتغال در منطقه کمک زیادی کند.

مدیر واحد تولیدی گفت: افتتاح این مرکز گامی مهم در ارتقاء تولید و فرآوری محصولات کشاورزی آذربایجان غربی است و روزانه ۲تن پسته در این مرکز فرآوری میشود .

این واحد تولیدی نه تنها باعث اشتغال‌زایی می‌شود، بلکه می‌تواند با فرآوری بهتر و صادرات بیشتر، به رونق اقتصادی منطقه کمک کند.

در این مراسم، آقای علایی فرماندار سلماس نیز حضور داشت و با بیان حمایت‌های دولت از واحد‌های تولیدی در منطقه گفت: حمایت از واحد‌های تولیدی و کارآفرینی که به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه کمک می‌کنند، جزو اولویت‌های ماست. اینگونه طرحها باعث ارتقای سطح زندگی مردم منطقه و تقویت بخش کشاورزی می‌شوند.

افتتاح این واحد تولیدی به عنوان نقطه شروعی برای توسعه بیشتر صنایع کشاورزی در استان آذربایجان غربی، نویدبخش آینده‌ای روشن برای این بخش از اقتصاد ایران است.