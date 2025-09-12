پخش زنده
امروز: -
ششمین جشنواره ملی پستهخورون در روستای ساقی انار با حضور استاندار کرمان برگزار شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،. این جشنواره برای معرفی روستا بهعنوان مقصد گردشگری، ترویج فرهنگ پستهکاری و حمایت از تولیدکنندگان محلی برگزار شد.
محمدعلی طالبی، استاندار کرمان شامگاه ۲۰ شهریور در آیین افتتاح این جشنواره اعلام کرد: جشنواره روستای ساقی نشاندهنده ظرفیتهای ارزشمند گردشگری استان کرمان است و حضور هزاران گردشگر در روستایی کمتر از دو هزار نفر جمعیت، بیانگر توان بالای استان در جذب گردشگر است.
محمدعلی طالبی، با اشاره به برنامه «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» افزود: هدف جلب توجه کشور و دنیا به ظرفیتهای گردشگری کرمان است و سال آینده در چارچوب این برنامه شاهد حضور بیشتر گردشگران داخلی و خارجی خواهیم بود.
وی همچنین از برگزاری جشنوارههای مشابه در رفسنجان و دیگر شهرستانهای استان به نام محصولات، فرهنگ و آدابورسوم محلی برای ارتقای سطح معیشت و اقتصاد مردم خبر داد.
پسته طلای سبز کرمان، محصولی که نه ت فقط در داخل ایران بلکه به کشورهای دیگر نیز صادر میشود. از مغز و خلال پسته گرفته تا تبدیل آن به فرآورده هایی، مانندکره پسته.
جشنواره ملی پسته خورون در روستای محمد آباد ساقی شهرستان انار از ۱۷ تا ۲۱ شهریور میزبان مردم کرمان و ایران بود.