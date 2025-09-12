پخش زنده
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان، از برپایی نمایشگاه پاییزه با هدف عرضه کالاهای مورد نیاز ایام بازگشایی مدارس خبر داد وگفت: کالاهای تنظیم بازار شامل روغن، گوشت و برنج نیز با قیمت مصوب در این نمایشگاه توزیع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، داوود شهرکی افزود: هدف از برپایی نمایشگاه پاییزه را عرضه کالاهای مورد نیاز ایام بازگشایی مدارس عنوان کرد.
وی ادامه داد: در این نمایشگاه که از اواخر شهریور تا ابتدای مهرماه برپا شده، تمرکز اصلی بر پوشاک، کیف، کفش و نوشتافزار است.
وی تأکید کرد: خوشبختانه ۹۰ درصد غرفهها متعلق به تولیدکنندگان و عرضهکنندگان استان هستند که این امر نشاندهنده توانمندی اصناف داخلی استان است.
نمایشگاه پاییزه با هدف دسترسی آسان مردم به کالاهای مورد نیاز ایام مدارس کالاهای تنظیم بازار تا ۲۶ شهریورماه در مکان نمایشگاههای بینالمللی زاهدان دایر است.