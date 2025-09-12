با هدف کمک به نیازمندان، جشنواره غذا به نفع کودکان بی سرپرست در تفرش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با هفته فرهنگی آشتیان، محفل شعر ادبی با محوریت آشتیان و مفاخر آن برگزار شد.

در این مراسم از شاعران با اهدای لوح تجلیل شد.

جلسه شورای اداری شهرستان محلات همزمان با هفته وقف در محل مسجد امامزادگان فضل و یحیی (ع) محلات برگزار شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان محلات گفت: پس از پنج سال و با کمک میراث فرهنگی، مرمت بنای امامزاده فضل و یحیی (ع) آغاز شد.

به تازگی با تزریق حدود ۷۰۰ میلیون تومان از سوی اوقاف استان، بنای این ساختمان برای زائران و مجاوران آماده شد.

و دانشگاه آزاد اعلام کرد ثبت‌نام رشته‌های با آزمون و بدون آزمون این دانشگاه تا ساعت ۲۴ امشب ادامه دارد.

داوطلبان با مراجعه به نشانی azmoon.org برای انتخاب رشته اقدام کنند.