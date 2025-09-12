مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، در بازدید از برخی واحد‌های صنعتی شهر صنعتی البرز، به دو واحد صنعتی به دلیل آلایندگی اخطار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، هاشمی در این بازدیدها گفت: پایش‌ها و کنترل‌های شبانه و روزانه، به ویژه کنترل‌های شبانه، با هدف جلوگیری از بروز مشکلات در واحدهای صنعتی انجام می‌شود. در صورت بروز هرگونه مشکل، چه عمدی و چه سهوی، نمونه‌برداری از واحدهای صنعتی صورت می‌گیرد و از ابزارهای قانونی موجود مانند صدور اخطار و تذکر برای رفع آلودگی استفاده می‌شود.

وی افزود: اگر این اقدامات مؤثر واقع نشود و آلودگی برطرف نشود، طبق مواد قانونی، صنایع مربوطه در لیست قرار گرفته و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند. هدف اصلی این اقدامات حفظ سلامت مردم است و هیچ فرد یا نهادی نباید با بهانه‌ای سلامتی جامعه را به خطر بیندازد.