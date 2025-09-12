به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ حجت الاسلام والمسلمین رضا صدیق مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه رودسر در این مراسم با بیان اینکه شهدای ما در امتداد راه شهدای کربلا گام برداشتند، گفت: امروز هم مردم مظلوم غزه، با تاسی از شهدای کربلا، در برابر تجاوز آشکار رژیم غاصب صهیونیستی ایستادگی و در این راه شهدای زیادی را تقدیم کرده‌اند.

وی با بیان اینکه یاد و نام شهدا باید همواره در جامعه زنده نگه داشته شود، گفت: دشمنان از این موضوع بیم دارند، زیرا می‌دانند ترویج فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه، به ویژه جوانان کشور را بیمه کرده و روحیه ایستادگی در برابر دشمن را تقویت می‌کند.