رئیس هیئت ووشوی آذربایجان شرقی گفت: مسابقات ووشو قهرمانی نونهالان استان در شهرستان مراغه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ابراهیمی ادامه داد: این رقابتها با شرکت ۶۵ ورزشکار از هشت شهر استان برگزار شد و ورزشکاران شرکت کننده پس از دو سال وقفه و دربخش ساندا باهم به رقابت پرداختند.
وی اضافه کرد: نفرات برتر این رقابتها به مسابقات کشوری اعزام میشوند.
رئیس هیئت ووشوی آذربایجان شرقی افزود: رقابتهای ووشوی دختران نونهال نیز با شرکت ۵۰ ورزشکار برگزار شد.
ابراهیمی گفت: این رقابتها در گرامیداشت ایام ولادت با سعادت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) و امام جعفر صادق(علیه السلام) و هفته وحدت در سالن ورزشی شهید کنعانی مراغه برگزار شد.