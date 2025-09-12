مسئول امور جایگاه سی‌ان‌جی استان قم گفت: خودرو‌های شخصی مدل ۹۷ به بالا به صورت رایگان تجهیزات سی‌ان‌جی در چهار کارگاه بر روی آنها نصب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، عباس واحدی گفت: متقاضیان برای ثبت نام به درگاه اینترنتی gcr.niopdc.ir مراجعه کنند و پس از ثبت درخواست و بارگذاری مستندات، اطلاعات بررسی و نزدیک‌ترین کارگاه به محل سکونت متقاضیان معرفی و فرآیند تبدیل آغاز می‌شود.

وی تعداد کارگاه‌های تبدیل خودرو‌های بنزینی به سی‌ان‌جی در سطح استان را ۴ کارگاه نام برد و افزود: مخزن خودرو، کیت سوخت رسان، پایه مخزن، شیر مخزن و فرایند تبدیل کاملا رایگان است و اگر هزینه ازمتقاصیان دریافت شد افراد شکایت خود را به درگاه اینترنتی gcr.niopdc.ir و یا به شماره تلفن ۰۹۶۲۷ تماس بگیرند.

این طرح تا پایان سال ۴۰۵ اجرا می‌شود و سهمیه بنزین متقاضیان نصف می‌شود.

در حال ۴۲ جایگاه سی‌ان‌جی در قم فعال است.