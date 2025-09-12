پخش زنده
ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، مدیریت مصرف حاملهای انرژی و اجرای یکسان و عادلانه برنامه محدودیتهای این حوزه، توجه به بحث معیشت و برنامه ریزی برای توسعه همه جانبه استان از مهمترین محور خطبههای نماز جمعه شهرستانهای استان بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ حجت الاسلام حسینی احمد فداله امام جمعه آبدانان با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به قطر گفت: درس بزرگ این حادثه بیاعتمادی به قدرتهای استکباری و ضرورت خودکفایی دفاعی و اقتصادی در جهان اسلام است.
حجت الاسلام مجتبایی خطیب موقت نماز ایوان با اشاره به وجود ناترازی در بخش انرژی و انتقاد از قطعیهای مکرر آب و برق خواستار اجرای یکسان و عادلانه برنامه محدودیتهای این حوزه در مناطق مختلف استان شد.
حجت الاسلام ناظری خطیب موقت نماز بدره تنها راه امنیت کشورهای اسلامی را حفظ وحدت و ایستادگی در برابر جبهه استکبار عنوان کرد و گفت: تنها کشوری که تمام قد در برابر استکبار ایستاده جمهوری اسلامی ایران است.
حجت الاسلام فریادی امام جمعه چرداول در خطبههای نماز شهر سرابله با اشاره به ضرورت توسعه همه جانبه استان، از مسئولان خواست روند احداث سد چناره و درمانگاه تامین اجتماعی این شهرستان را تسریع دهند.
حجت الاسلام میهن پرست امام جمعه چوار در خطبههای نماز این شهر با اشاره به تداوم قطعیها برق، همزمان با کاهش دمای هوا، از مسئولان خواست با برنامه ریزی درست، محدودیتهای این حوزه را مدیریت کنند.
حجت الاسلام امرایی امام جمعه دره شهر با اشاره به حرکت ناوگان صمود، بزرگترین کاروان کمکهای بشر دوستانه دریایی جهان برای مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی و در هم شکستن محاصره غزه، آنرا حرکتی تحسین برانگیز عنوان کرد.
حجت الاسلام امین کاکه خطیب موقت نماز دهلران به ضرورت تقویت رسانههای جبهه مقاومت تاکید کرد و افزود: آینده جبهه مقاومت در گرو خنثی سازی توطئههای دشمن و تبیین حقایق، روشنگری و تقویت امید از سوی رسانهها به مردم است.
حجت الاسلام خزایی امام جمعه سیروان در خطبههای نماز شهر لومار با بیان اینکه مولفه اصلی جهاد تبیین، آگاهی بخشی است گفت: میبایست مسئولان اقدامات و برنامههای دردست اقدام برای توسعه مناطق مختلف استان را برای مردم بازگو کنند.
حجت الاسلام حسنی احمد فداله امام جمعه ملکشاهی در خطبههای نماز شهر ارکواز بر ضرورت توجه به قشر جوان تاکید کرد و خواستار ایجاد فرصتهای شغلی با هدف رونق اقتصادی و توسعه یافتگی در این شهرستان شد.
حجت الاسلام امینی امام جمعه مهران مردم سالاری دینی را مهمترین هدیه امام راحل به ملت ایران دانست و بیان کرد: همین استقلال سیاسی جمهوری اسلامی ایران بدون وابستگی به بلوکهای غرب و شرق باعث ارتقا سطح امنیت و توان دفاعی کشور شده است.