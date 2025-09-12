به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بردسکن با گرامی داشت هفته وقف گفت: ۸۶ مورد از موقوفات شهرستان بردسکن سند‌های آن از دفترچه‌ای به سند تک برگی تبدیل شد.

حجت الاسلام سعید غیرتمند افزود: در یکسال گذشته به لحاظ زیرساختی به حوزه وقف اقدامات خوبی صورت گرفته است که از جمله آن می‌توان به صدور سند برای ۱۵ مورد از موقوفات به میزان ۱۱ میلیون و ۱۹۸ هزار و ۹۵۴ متر مربع اشاره کرد.

وی با بیان اینکه تعداد موقوفات شهرستان بردسکن بیش از ۸۰۰ مورد است ادامه داد: از این تعداد ۴۵۰ مورد آن جز موقوفات انتفاعی می‌باشد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بردسکن گفت: با پی گیری‌های انجام شده از طریق اداره منابع طبیعی ۱۲ مورد از اراضی موقوفه شهرستان بردسکن به متراژ ۱۸۹ هکتار سند ششدانگ آن از منابع ملی خارج و به حوزه وقف برگشت.

وی هزینه‌های انجام شده از محل در آمد موقوفات شهرستان بردسکن را در حوزه مذهبی، اجتماعی، خیریه، مدارس علوم دینی، مساجد و بقاع متبرکه را بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: از سال گذشته تاکنون نیز ۹۶۹ اجاره موقوفات با مستاجران منعقد شده است.

حجت الاسلام غیرتمند گفت: علی رغم اینکه اداره اوقاف در ۴۲ مورد از اراضی و قناتین بردسکن مالک می‌باشد ولی افراد بدون اطلاع اداره اوقاف نسبت به اجاره موقوفات اقدام می‌کنند و مالک اصلی را در جریان آن قرار نمی‌دهند.

وی به اقدامات عمرانی در بقاع متبرکه اشاره کرد و افزود: یکی از دلایلی که بقاع متبرکه شهرستان هنوز نتوانسته‌اند بستر لازم را برای زائران و مجاوران فراهم کنند پائین بودن در آمد و نداشتن موقوفات می‌باشد.

وی ادامه داد: موقوفه‌ای که امامزاده سید طاهر حسینی بردسکن دارد تنها ۳ ساعت آب می‌باشد و برخی موقوفات اجرای نیات واقفین در خارج از شهرستان است که باید طبق نیت واقف عمل کنیم.