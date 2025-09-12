رئیس‌جمهور ونزوئلا، در یک نشست حزبی از حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا خواست تا در صورت حمله نظامی آمریکا، خود را برای ورود به «مبارزه مسلحانه» آماده کند. او تأکید کرد که میلیون‌ها ونزوئلایی برای دفاع از کشور در هر شرایطی آماده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، در جریان یک جلسه عمومی حزب حاکم، با لحنی قاطع از حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا (PSUV) خواست تا به عنوان نیروی منسجم‌کننده نیرو‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی انقلاب، خود را برای "ورود به مبارزه مسلحانه در صورت تهاجم نظامی امپریالیسم آمریکا" آماده و سازگار کند.

رئیس‌جمهور ونزوئلا تأکید کرد: انقلاب بولیواری دیگر یک پدیده فردی نیست، بلکه به یک نیروی جمعی تبدیل شده است. او گفت: «میلیون‌ها ونزوئلایی آماده‌اند تا در هر میدانی و در برابر تهدیدات بخش‌های افراطی و دولت ایالات متحده، از کشور دفاع کنند.»

در همین زمینه، او از حزب سوسیالیست خواست تا آمادگی سیاسی و عملیاتی خود را برای مقابله با سناریو‌های احتمالی رویارویی تسریع بخشد و تصریح کرد که حزب باید "با کیفیت و بدون تردید" خود را با اشکال جدید مبارزه برای دفاع از حاکمیت ملی تطبیق دهد.

مادورو با نقل قولی از سیمون بولیوار افزود: «تردید کردن، خیانت است.»

او اطمینان داد که تهدید‌های مداخله‌جویانه آمریکا، وجدان تاریخی مردم ونزوئلا را بیدار کرده است؛ مردمی که خود را وارث رهبرانی، چون گایکایپورو، بولیوار، زامورا و هوگو چاوز می‌دانند.

وی گفت: «ما به سوی دفاع ملی حرکت می‌کنیم که از ریشه‌های مردمی سازماندهی می‌شود.»

مادورو در بخش دیگری از سخنان خود، از فعال‌سازی "طرح استقلال ۲۰۰" خبر داد که بر مقاومت فعال و تهاجم دائمی متمرکز است. او اعلام کرد: «از صبح امروز، ما ۲۸۴ نقطه استراتژیک را در سراسر قلمرو کشور فعال کرده‌ایم و هفت جبهه نبرد را با تکیه بر منابع داخلی برای تضمین دفاع ملی در اولویت قرار داده‌ایم.»

رئیس‌جمهور ونزوئلا همچنین بر ویژگی سادگی و اخلاق‌مداری مردم ونزوئلا تأکید کرد و گفت: «ثروت این ملت در کرامت آن نهفته است، نه در دارایی‌های مادی. این اخلاق و روحیه مردم ماست که در برابر هرگونه تجاوز امپریالیستی، تخریب‌ناپذیر است.»

وی در پایان خواستار شفاف‌سازی مواضع سیاسی در شرایط کنونی شد و با قاطعیت گفت: «هرکس باید موضع خود را مشخص کند: آنهایی که خواهان تهاجم هستند، به خیابان بیایند و آن را طلب کنند؛ و ما که می‌خواهیم از میهن دفاع کنیم، به خیابان می‌آییم، به سوی پیروزی، تا خود را برای حداکثر فشار، با حداکثر اتحاد و حداکثر آمادگی و بدون هیچ تردیدی آماده کنیم. تردید، خیانت است!»