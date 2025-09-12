همزمان با آخرین روز هفته فرهنگی آشتیان صعود به قله میراب و هفت سنگ، چاله چاله، بادبادک و چند بازی محلی دیگر مردم را سرگرم کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با آخرین روز از هفته فرهنگی آشتیان تیمهای کوهنوردی آشتیان، تفرش و قم به قله میراب آشتیان صعود کردند.
امروز آسمان آشتیان رنگ دیگری داشت و میزبان بادبادکهای رنگی بود.
این جشنواره فرصتی برای خانوادهها به وجود آورد تا بتوانند ساعاتی را در کنار هم با بازی بگذرانند.
امروز بازیهای بومی و محلی نیز مورد توجه بود، بازیهایی از جمله آللچین، هرنگ هرنگ، هفت سنگ و چاله چاله.
آن زمان که فضای مجازی و بازیهای رایانهای در میان نبود، کودکان با این بازیهای ساده سرگرم میشدند.
احیای فرهنگ سنتی، ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت کار گروهی از اهداف این جشنواره است.