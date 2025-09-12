پخش زنده
به مدت سه روز، گروه جهادی شهدای مدافع سلامت بسیج جامعه پزشکی استان در قالب طرح جهادی شهدای اقتدار در هفت روستای بخش کوهسارات از توابع شهر دوزین، به ارائه خدماترسانی پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ،این برنامه با هدف کمک به اقشار کمبرخوردار و ارتقای سطح سلامت عمومی اجرا شد.
در این طرح، تیمهای پزشکی و جهادی خدمات مختلف درمانی، بهداشتی و حمایتی را در اختیار مردم روستاهای منطقه قرار دادند.
دکتر حجتالله یامی، مسئول بسیج جامعه پزشکی استان گفت: هدف اصلی از اجرای چنین طرحهایی، خدمترسانی به مردم مناطق کمبرخوردار و تقویت روحیه همبستگی و ایثار در بین جامعه پزشکی و جهادی است.