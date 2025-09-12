اسنپ بک یا همان بازگشت تحریم های شورای امنیت، اگر چه ممکن است بر هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها اثر بگذارد، اما برخی کارشناسان تأکید دارند تأثیر چندانی بر ساختار اقتصادی کشور نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: فعال شدن اسنپ بک به تنهایی تاثیری بر فروش نفت ایران نخواهد گذاشت.

همچنین آمار‌ها نشان می‌دهد از زمان نخستین قطعنامه شورای امنیت در سال ۱۳۸۵ تا آخرین آنها در سال ۱۳۸۹ میزان فروش نفت ایران کاهش پیدا نکرده است. زهرا شاه علی گزارش می دهد.