۳ کشته و ۵ مصدوم بر اثر برخورد دو خودرو پراید در مسیر قاین به خواف

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، رئیس پلیس راه استان گفت: ساعت ۱۱ و ۳۹ دقیقه با اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی حریق در محور" قاین به خواف " بلافاصله مأموران و نیرو‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

سرهنگ کاظمی افزود: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده یک دستگاه سواری پراید که از زاهدان به تایباد درحرکت بوده با یک دستگاه پراید که از تایباد به سمت زاهدان در حرکت بوده است برخورد کرده‌اند که بر اثر این حادثه ۳نفرفوت کرده و ۵ نفر مصدوم شده است.

سرهنگ کاظمی با بیان این که علت تصادف توسط کارشناسان پلیس راه، بی احتیاطی و انحراف به چپ خودروی پراید مسیر تایباد به زاهدان ناشی از سبقت تشخیص داده شده است، افزود: رانندگان با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از هرگونه سرعت غیرمجاز، عجله و شتاب بی مورد پرهیز کنند تا شاهد اینگونه حوادث تلخ و ناگوار نباشیم.