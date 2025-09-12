در مراسمی از دو کشتی‌گیر خردسال یزدی که در جریان مسابقات استانی اقدام به اقامه نماز اول وقت کردند، تجلیل شد.

تجلیل از دو کشتی‌گیر خردسال یزدی به پاس اقامه نماز اول وقت

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، رئیس هیأت کشتی استان یزد با اشاره به این اقدام ارزشمند گفت: «در خلال برگزاری مسابقات کشتی خردسالان و پهلوانک‌های استان یزد، دو تن از کشتی‌گیران خردسال در حین مسابقات، نماز اول وقت را اقامه کردند که این موضوع موجب برگزاری مراسم تجلیل از آنان شد.»

وی افزود: «هیأت کشتی استان یزد با هدف ترویج هر چه بیشتر فرهنگ اقامه نماز در بین ورزشکاران، این دو کشتی‌گیر را به‌عنوان الگو معرفی و از آنان قدردانی کرد.»

ذهبی همچنین بیان کرد: «این مراسم با حضور مسئولان ورزش شهرستان یزد و اعضای هیأت کشتی استان در سالن کشتی نعیم‌آباد برگزار شد.»