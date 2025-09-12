ائمه جمعه شهر‌های استان اردبیل با قدردانی از سفر رئیس جمهور و هیئت همراه به استان اردبیل ابراز امیدواری کردند این سفر آغاز فصل تازه‌ای از رونق و توسعه در استان باشد.

سفر رئیس جمهور به اردبیل آغاز فصل تازه‌ای از رونق و توسعه در استان

سفر رئیس جمهور به اردبیل آغاز فصل تازه‌ای از رونق و توسعه در استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ ائمه جمعه شهر‌های استان اردبیل با قدردانی از سفر رئیس جمهور و هیئت همراه به استان اردبیل ابراز امیدواری کردند این سفر آغاز فصل تازه‌ای از رونق و توسعه در استان باشد.

حجت الاسلام فاضلی نیا امام جمعه موقت مشگین شهربا تشکر از نماینده ولی فقیه در استان به جهت ارائه مسائل و مشکلات تمامی مناطق استان به رئیس جمهور، بر نظارت مستمر بر بازار و رفع مشکلات معیشتی مردم تاکید کرد.

حجت الاسلام ابراهیمی امام جمعه کوثر با ابراز امیدواری به بهر مندی شهرستان‌ها از برکات سفر رئیس جمهور؛ به مذاکرات با آژانس بین المللی اتمی اشاره کرد و گفت: ما به وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص تأمین منافع ملی کشور اعتماد داریم.

حجت الاسلام جولانی امام جمعه موقت نیر با قدردانی از حضور رئیس جمهور در استان و رسیدگی به مسایل و مشکلات استان به منتخبین کنکور سراسری اشاره کرد و گفت: این برازنده نیست آنهایی که توان درس خواندن در مدارس غیر دولتی را ندارند عقب بمانند.

حجت الاسلام شیرعلی پور امام جمعه سرعین با اشاره به حمله رژیم صهیونسیتی به دوحه قطر گفت: پیام آشکار این است که هیچ اعتمادی به آمریکا و دست نشانده آن نباید داشت و کشور‌های عربی باید از حرکت آنها درس بگیرند.

حجت‌ الاسلام‌ اسدزاده امام‌جمعه نمین، با توصیه به مسئولان برای عمل‌گرایی، بهره‌برداری از فرصت خدمتگزاری و تمرکز بر اولویت‌هایی، چون معیشت مردم، بر تقویت مؤلفه‌های قدرت ملی و مقابله با توطئه دشمنان تأکید کرد.

حجت‌ الاسلام مرادی امام جمعه عنبران، با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، از مردم خواست در راستای حمایت از آینده‌سازان کشور، دانش‌آموزان بی‌بضاعت را مورد حمایت قرار دهند و در تأمین نیاز‌های آموزشی آنان سهیم باشند.

حجت الاسلام مردای منش امام جمعه موقت ارشق گفت: بدون شک سفر رئیس جمهور به استان اردبیل موجب خیر وبرکت وتوسعه همه مناطق استان اردبیل خصوصا منطقه محروم ارشق خواهد شد.

حجت الاسلام صفری امام جمعه لاهرود به وضعیت ترافیک در مسیر بازار روستای ارجق اشاره کرد و راه بندان طولانی در این منطقه را غیر قابل قبول خواند و از مسئولان خواست برای رفع مشکل سریعا اقدام کنند.