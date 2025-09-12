با آغاز شمارش معکوس برای بازگشایی مدارس، روپوش مدرسه بار دیگر به دغدغه جدی خانواده‌ها تبدیل شده است؛ پوششی که از یک‌سو نماد نظم و هویت آموزشی به شمار می‌رود، اما به‌دلیل هزینه‌های سنگین و محدودیت‌های فردی، بحث‌های زیادی را به دنبال داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، هر سال برخلاف دستورالعمل ابلاغی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اینکه اجباری در تهیه لباس فرم جدید نیست و دانش‌آموزان می‌توانند از لباس سال قبل خود استفاده کنند، اولیای مدرسه اجبار به تهیه لباس جدید با طرح و رنگ متفاوت کرده و عملا هزینه آن را به خانواده‌ها تحمیل می‌کنند.