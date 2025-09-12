پخش زنده
استاندار قزوین در آخرین تمرین تیم شمس آذر پیش از بازی هفته سوم لیگ برتر حاضر و از شمس آذر و سایر نمایندگان ورزشی استان اعلام حمایت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری، استاندار قزوین، پیش از بازی هفته سوم لیگ برتر در آخرین تمرین تیم شمس آذر حاضر شد و ضمن ابراز امیدواری به این تیم، از شمس آذر و سایر نمایندگان ورزشی استان اعلام حمایت کرد.
استاندار قزوین با اشاره به کارهای زیرساختی و نرمافزاری انجام شده و جذب بازیکنان خوب، تیم شمس آذر را منسجم و یکی از تیمهای خوب لیگ برتر امسال دانست.
نوذری تأکید کرد که حمایت از تیم شمس آذر با استفاده از تمام ظرفیتهای استان، از جمله مصوبات شورای برنامهریزی، صورت گرفته و ادامه خواهد داشت. هدف اصلی این حمایتها، افزایش نشاط اجتماعی و حضور پرشور جوانان در بازیهای لیگ برتر است.
وی همچنین گره خوردن نام شمس آذر با قزوین را مهم خواند و حمایت از ورزش، بهویژه ورزشهای ملی و تیمهایی مانند شمس آذر و پردیس فوتسال را از رسالتهای دولت چهاردهم در استان برشمرد.
استاندار قزوین افزود: توجه خاصی به سایر حوزههای ورزشی شده و اولویتهای توسعه ورزشگاهها مشخص شده است تا پویایی، نشاط و فعالیتهای ورزشی در استان افزایش یابد.